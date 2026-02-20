Timanställning Undersköterska Till Spsv Byle Gård Sommar 2026
2026-02-20
OMRÅDE
Hälso och sjukvård
YRKESINRIKNING
Undersköterska
ANTAL SOM SKA ANSTÄLLAS
3-4
ANNONSRUBRIK
Vi söker undersköterska för timanställning/ sommarvikariat till Forenede Care, Palliativa vårdavdelningen Byle Gård
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Byle Gård är en palliativ vårdavdelning som ligger i utkanten av Täby Kyrkby. Avdelningen har 18 vårdplatser för specialiserad palliativ slutenvård. På avdelningen vårdar vi huvudsakligen patienter med avancerad tumörsjukdom men även andra diagnosgrupper i livets slutskede. Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Vi bedriver vård med kvalité, vi har till exempel egen kock som lagar maten till patienterna. Hos oss är inget omöjligt!
Du får ingå i en stolt, erfaren och kompetent arbetsgrupp med lång erfarenhet av palliativ vård. Vi tycker att teamarbete och samverkan är viktigt. Enheten verkar för att ligga i framkant inom den specialiserade palliativa vården. Flera av dina blivande arbetskamrater är specialistutbildade inom palliativ vård. Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
I arbetet ingår för avdelning sedvanliga arbetsuppgifter med blick för patientens bästa. Som undersköterska hos oss står omvårdnadsarbetet i fokus, vilket inkluderar personlig omvårdnad, observans på symtom, bemötande av närstående mm, självklart i nära samarbete med avdelningens sjuksköterskor och övriga teammedlemmar. Att arbeta hos oss kommer ge dig en gedigen arbetserfarenhet som du garanterat kommer att ha nytta och glädje av i ditt framtida arbete!Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning gärna med några års erfarenhet av medicinsk eller palliativ vård. Vi ser det som ett plus om du studerar till sjuksköterska eller läkare.
KRAV
Undersköterskeutbildning/ studerande till sjuksköterska eller läkare
ARBETSTID/VARAKTIGHET
Timanställning under sommaren 260601-260816
LÖN
Timlön, kollektivavtal finns
TILLTRÄDE
2026-06-01.
SISTA ANSÖKNINGSDATUM
2026-04-30. Anställning kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
KONTAKTPERSON
Linda Lilius, Enhetschef
Växel: 08-514 440 00
Mobil: 0733- 581 685
Mail: lindal.bylegard@forenedecare.se
UTDELNINGSADRESS
Jarlabankes väg 46
POSTNUMMER
187 77
POSTORT
Täby
KOMMUN
Täby
LÄN
Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7269784-1853334". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Jarlabankes väg 46 (visa karta
)
187 77 TÄBY Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9754422