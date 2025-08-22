Timanställning som personlig assistent till kvinna i Växjö sökes
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker nu kvinnliga assistenter åt en kvinna i Växjö med muskelsjukdom, som vill arbeta som timvikarie
Vi ser gärna att du har erfarenhet av personlig assistans eller inom vårdyrket och att du är glad, positiv och ansvarstagande.
Du ska ha respekt för kundens familjeliv, fördel om du trivs med barn då kunden bor tillsammans med make och barn.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Kvinnan sitter i rullstol och behöver hjälp med förflyttningar, hygien ,stöd vid matsituationer, samt hjälp med stöttning med allt som hör vardagen till.
Vi erbjuder arbete både dag ,kväll ,helger och vaken natt.
Man börjar alltid på dagen, först när man lärt känna kvinnan kan man börja arbeta natt.
