Timanställning som Lokalvårdare på Attendo Ulricehamn
Attendo Sverige AB / Städarjobb / Ulricehamn Visa alla städarjobb i Ulricehamn
2025-10-03
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Ulricehamn
, Borås
, Falköping
, Jönköping
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Våra tre värderingar - omtanke, engagemang och kompetens - fungerar som riktlinjer för allt vi gör, för hur vi förhåller oss till varandra och kunderna. Attendo Hemtjänst Ulricehamn utför hemtjänst på uppdrag av Ulricehamns kommun veckans alla dagar mellan 6:45-22:00. Vi utgår från rymliga lokaler i centrala Ulricehamn, med hela kommunen som vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker timanställda som lokalvårdare.
I rollen som lokalvårdare på Attendo Hemtjänst Ulricehamn ingår du i ett team med flera lokalvårdskollegor.
Som lokalvårdare hos oss på Attendo i Ulricehamn har du en viktig roll. Du kommer att arbeta med serviceinsatser som t ex städ hemma hos våra kunder. Du arbetar bra och är självständig och noggrann i ditt arbete. Du kommer att ha tillgång till firmabil.
Vi erbjuder dig ett flexibelt jobb som är förlagt på dagtid måndag-fredag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull person som gillar att städa och ser en stor yrkesstolthet i det du gör. I arbetet motiveras du av att nå goda resultat med kunden i fokus.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Viktoria Wiik 0702- 98 27 50 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Viktoria Wiik viktoria.wiik@attendo.se Jobbnummer
9538464