Timanställning inom förskola och skola? Välkommen till Vikarieförmedlingen

Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du prova att arbeta i förskola, skola eller anpassad skolform? Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning där du får värdefull erfarenhet i en lärorik miljö. En fin chans att testa om yrket passar dig och samtidigt göra skillnad för barn och elever varje dag.Publiceringsdatum2026-02-01Arbetsuppgifter
Som vikarie kan du arbeta inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola åk 1-9 samt gymnasiet.
I arbetet som vikarie inom förskola deltar du i de dagliga arbetsuppgifterna som förekommer inom verksamheterna såsom samlingar, pedagogiska måltider, planerade aktiviteter, sång- och sagostunder och även mycket utevistelse. Det förekommer även praktiska arbetsuppgifter som att diska, torka bord och förbereda och plocka undan efter måltiderna. I denna roll är det viktigt att du fokuserar på att arbeta utifrån de behov som finns i verksamheten och vara flexibel i att kunna möta dessa.
Inom förskoleklass/fritids - åk 1-9 och gymnasiet kan du arbeta med uppdrag som resurs i klass för en eller flera elever. Du behöver också vara beredd på att kunna bli bokad som resurs inom anpassad grundskola samt inom våra särskilda undervisningsgrupper. Här arbetar du med att stödja och motivera barn och elever med intellektuella funktionsnedsättningar i deras lärande och sociala interaktioner.
Din kompetens
Krav på något av nedanstående:
• Yrkesexamen från gymnasieprogrammet Barn- och fritid alternativt motsvarande fullföljda studier på vuxenutbildning Barn- och fritid enligt Skolverkets kriterier om minst 1 300 poäng.
• Godkänd svensk gymnasial utbildning eller annan utbildning som motsvarar svensk gymnasial utbildning, i kombination med tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete alternativt annat arbete med barn/unga vuxna i behov av stöd som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Har du en utbildning som exempelvis elevassistent, lärarassistent eller resurspedagog ser vi det som meriterande för tjänsten. Vi ser det som positivt om du har tidigare erfarenhet av arbete inom förskola/skola/anpassad skolform. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet för uppdraget. Du har förmågan att möta barn i alla åldrar och motivera dem i deras lärande och att skapa förståelse samt kunna ta egna initiativ. Du är flexibel och tycker om att samarbeta men har heller inga problem med att arbeta självständigt. I stressade situationer behåller du lugnet och du strävar alltid efter att ditt arbete och möte med barnen/eleverna ska hålla hög kvalitet. För att fungera i rollen som vikarie behöver du kunna förhålla dig till rutinerna på olika arbetsplatser skiljer sig åt. Du måste ha fyllt 18 år. Du pratar och skriver obehindrat på svenska. Detta utifrån att du som timvikarie har en viktig roll i att stötta barnen i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att barnen kan använda språket på ett rikt och nyanserat sätt.Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att arbeta som vikarie på Vikarieförmedlingen ger dig möjlighet att knyta värdefulla kontakter och skapa nätverk för framtiden. Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Våra olikheter är vår styrka och du kan vara trygg i att här får du vara ditt bästa jag.
Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb och blir du en del av något större! Du står aldrig ensam och tillsammans är vi Västerås stad.
Gå gärna in på länken nedan för att läsa mer om hur processen går till samt hur det är att vara medarbetare på Vikarieförmedlingen.
Praktisk information
Vikarieförmedlingens uppdrag är att rekrytera och tillhandahålla timanställd personal från 1 dag upp till 2 månader och 29 dagar för Västerås stads skolverksamheter. Genom oss har du möjlighet att bli bokad på uppdrag av olika längd, som minst bokas du på tre timmar. Det beror på verksamheternas behov och hur mycket tillgänglighet du anger. Du får möjligheten att komma ut till många olika verksamheter och matchas mot uppdrag utifrån ditt kompetensområde. Vi förser hela Västerås stads skolverksamheter med vikarier.
I vårt arbetsverktyg timepool registrerar du de dagar du kan arbeta. Du matchas mot uppdrag utifrån ditt kompetensområde och kan bli bokad på arbetsplatser som ligger både centralt i Västerås och ute på landsbygden. Arbetstiderna kan variera och bokningar med kort varsel kan förekomma det är därför en fördel om du har Västerås som utgångspunkt.
Övrig information
Vänligen bifoga dina gymnasiebetyg, betyg från barnskötarutbildning eller annan utbildning som styrker att du uppfyller kravprofilen när du skickar in din ansökan.
För att vi ska kunna bedöma din erfarenhet korrekt behöver du i ditt CV ange år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Utan denna information kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet.
I den här rekryteringen måste du visa utdrag ur belastningsregistret och du kan med fördel beställa och få det digitalt för snabbast hantering.
Vi tar alltid referenser och i samband med intervju kommer vi be dig att lämna kontaktuppgifter till två referenser. Har du varit anställd inom Västerås stad tar vi alltid referens från denna arbetsplats.
I samband med intervju behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
