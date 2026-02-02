Timanställda vikarier till sommaren inom äldreomsorgen i Oxelösunds kommun
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning i förändring. Hos oss jobbar vi tillsammans för att ge vård och omsorg av hög kvalitet samtidigt som vi blickar framåt för att utveckla framtidens äldreomsorg. Vi arbetar innovativt och prövar gärna nya vägar för att hantera våra utmaningar.
Vill du vara med och fortsätta denna resa tillsammans med oss under sommaren - då ska du söka och bli en av dem som har Sveriges viktigaste jobb!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som vikarie hos oss sommaren 2026 finns möjlighet att arbeta inom hemtjänst, daglig verksamhet, särskilt boende samt på kortvårdsavdelning. Inom samtliga områden utgår arbetet från att ge stöd, service, vård och omsorg till våra brukare efter deras individuella behov i vardagen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, tvätt, promenader, inköp via internet i hemtjänsten samt social samvaro. Mer information om våra olika verksamheter hittar du på vår hemsida www.oxelosund.se
För att du ska känna dig trygg på ditt sommarjobb hos oss så får du en introduktion där du bland annat får ta del av de rutiner och arbetssätt som finns i vår verksamhet. Under två heldagar får du utbildning och introduktion som sker på arbetstid.
Arbetstiderna är förlagda dag och kväll samt natt under veckans alla sju dagar.Kvalifikationer
Du ska vara minst 18 år, behärska svenska språket i tal och skrift och ha datorvana. Inom några av våra verksamheter krävs körkort och att kunna cykla. Erfarenhet av arbete med målgrupperna liksom kunskap om äldreomsorg, demens och psykiska funktionsnedsättningar är meriterande. Som medarbetare inom Vård- ochomsorgsförvaltningen har du ett gott bemötande, arbetar med nyfikenhet samt samarbetar och kommunicerar med dina kollegor. Som person är du engagerad, lyhörd, ansvarstagande, empatisk och flexibel. Du trivs i mötet med andra människor och ser på din omgivning med en positiv inställning.
Rekryteringen sker löpande så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot din insats och ditt arbete hos oss sommaren 2026!
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning på den här tjänsten behöver du visa utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Ett sådant utdrag behöver beställas av dig som sökande. Blir det aktuellt kommer du få mer information av rekryterande chef.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
