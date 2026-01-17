Timanställda vid behov sökes till ung kvinna i Visättra, Huddinge
2026-01-17
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Vill du arbeta i ett engagerat team där du verkligen gör skillnad? Nu söker vi dig som har hjärtat på rätt plats och erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk utvecklingsstörning.Publiceringsdatum2026-01-17Om tjänsten
Kunden är en ung, aktiv kvinna som går själv men saknar tal. Hon förstår allt som sägs till henne i god ton och använder bilder, TAKK och surfplatta som kommunikationsstöd.
Som personlig assistent hjälper du henne med allt från personlig omvårdnad till kommunikation, träning samt olika dagliga rutiner och aktiviteter.
I rollen är det viktigt att du kan hantera stressiga situationer, särskilt när oförutsedda händelser uppstår. Du blir hennes röst i omgivningen och behöver därför vara trygg, tålmodig och lyhörd.
Vi söker dig som:
• Är aktiv, simkunnig, påhittig och kan bidra med nya aktiviteter
• Är pedagogisk i ditt bemötande och kan bjuda på dig själv
• Är lyhörd och uppmärksam på icke-verbal kommunikation
• Kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor
• Har god svenska i tal och skrift
• Är rökfri
• Inte har allergier mot pälsdjur - katt finns i hemmet
• Meriterande är om du har erfarenhet av TAKK, har körkort eller talar spanska.
Kundens intressen:
Kunden tycker om bio, simhall, gymnastik, musik och att träffa kompisar. Som assistent följer du med och deltar i dessa aktiviteter - därför är det viktigt att du delar intresset för en aktiv och lekfull vardag.
Vi erbjuder:
• Ett varmt, stabilt och kompetent team
• God introduktion och löpande handledning
• Kollektivavtal och trygga arbetsvillkorSå ansöker du
Är du rätt person för jobbet? Skicka CV och personligt brev till tiia@sandaassistans.se
så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via mejl.
