Timanställda undersköterskor till Endokrin och diabetes, Danderyds sjukhus
2025-08-12
Välkommen att arbeta hos oss på avdelning 93 Diabetes/Endokrin.
Nu söker vi timanställda undersköterska till vår vårdavdelning.
Vårt anställningserbjudande
Avdelningen ingår verksamhetsområdet Medicinska Specialiteter och kliniken Specialistmedicin. Patienterna skrivs in både från akutmottagningen och vår specialistmottagning. Vi arbetar i tvärprofessionella team bestående av specialistutbildade läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator och sjukgymnast. Hos oss finns också en vårdsamordnare och koordinator mån-fre som har hand om inkommande samtal och social planering för våra patienter.
Avdelningen är inriktad mot endokrinologi och diabetes. Utöver vår specialistkompetens vårdar vi även andra internmedicinska tillstånd.
Hos oss på får du ta del av en spännande vardag med mycket arbetsglädje, gott kamratskap och med patienten i fokus. Vi söker undersköterskor till vårt team som vill bidra till en god och högkvalitativ omvårdnad av våra patienter.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Publicering sdatum2025-08-12
Arbetet som undersköterska är omväxlande och du får en bred kompetens inom ditt yrke både vad gäller omvårdnad och medicintekniska moment så som blodprovstagning. På avdelningen vårdar vi 12 patienter och du arbetar i team tillsammans med en sjuksköterska och samarbetar med flera undersköterskekollegor. Din roll som undersköterska är betydelsefull och du ansvarar för patientens basala omvårdnad och deltar med din kunskap i ronden. Du erbjuds en individuell inskolning.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram (tre år, 2500 poäng), Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux (tre terminer, minimum 1350 poäng) eller likvärdig undersköterskeutbildning. Du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att kunna anställas med titeln undersköterska, i annat fall kan du komma att anställas inom yrkeskategorin sjukvårdsbiträde. Vi söker dig som har erfarenhet från arbete i akutsjukvård och som är flexibel med arbetstider och har utrymme att arbeta både vardag och helg.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och omvårdnadsfokuserad, är flexibel och som tycker om att arbeta i team, men som också är självständig och tar egna initiativ. Du är positiv och har god samarbetsförmåga som skapar goda relationer med patienter, anhöriga och arbetskamrater. Vi hoppas att du vill vara med och utveckla vården och bidra till vårt förbättringsorienterade klimat. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För att din ansökan ska vara komplett så ska den innehålla:
Personligt brev
CV
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
