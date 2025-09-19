Timanställda undersköterskor till Akutgeriatriken, Danderyds sjukhus!
2025-09-19
Välkommen till Danderyds Akutgeriatrik - där teamwork och omtanke gör skillnad varje dag!
Vill du vara med och skapa trygg och professionell vård för våra äldre patienter - och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Vi söker nu erfarna undersköterskor för timanställning till våra två slutenvårdsavdelningar på Danderyds sjukhus.
Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar nära varandra och där din kompetens verkligen värdesätts.
Varför du kommer trivas hos oss:
Varierande arbetsuppgifter: Från akuta insatser till rehabilitering - ingen dag är den andra lik.
Stöttande arbetsmiljö: Ett öppet, varmt och prestigelöst klimat där vi lär av varandra och hjälper varandra framåt.
Närvarande ledarskap: Chefer som lyssnar och ger stöd och där dörren alltid är öppen.
Framtida möjligheter: Chans till tillsvidareanställning.
Om rollen
Som undersköterska på akutgeriatriken arbetar du med daglig omvårdnad, medicinska kontroller, provtagningar och mycket mer. Du får använda hela din kompetens, både självständigt och i nära samarbete med ett interprofessionellt team. Vi har behov av flexibla timvikarier för morgon-, kvälls- och nattpass under veckans alla dagar.
Vi söker dig som:
Har bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska från Socialstyrelsen.
Har minst fyra års erfarenhet i yrket (sjukhuserfarenhet eller erfarenhet av geriatrik är ett stort plus!).
Talar och skriver svenska obehindrat.
Är trygg, initiativrik, stresstålig och brinner för patientens bästa.
Tar eget ansvar och påtalar om det är något som inte fungerar.
Hos oss får du göra skillnad - varje pass.
Vi genomför intervjuer löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Skicka din ansökan redan idag och bli en del av vårt fantastiska team på Danderyds akutgeriatrik!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök".
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5669". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Medicinska Specialiteter, Vårdavdelning 32 Kontakt
Johan Wård 08-12357934 Jobbnummer
9516313