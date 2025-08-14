Timanställda truckförare och lagerarbetare till Nederman i Helsingborg
2025-08-14
Är du student eller arbetar du kanske redan deltid? Har du god erfarenhet av truckkörning och lagerarbete? Då är detta tjänsten för dig!
Just nu söker vi timanställda lagerarbetare till Nederman i Helsingborg. Du kommer bli anställd av oss på Uniflex och arbeta vid behov hos Nederman cirka 1-2 dagar i veckan.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som lageroperatör hos Nederman får du en nyckelroll i deras logistikkedja, där du är med och säkerställer ett smidigt och effektivt materialflöde genom hela verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är;
• Materialförsörjning till deras produktionsstationer
• Orderplock till externa kunder
• Lastning och lossning av gods
• Lagerhantering och övriga logistikuppgifter
Vem är du?
Vi söker personer med gedigen erfarenhet av lagerarbete och truckkörning. Man bör trivas med ett högt arbetstempo samtidigt som man har förmågan att arbeta noggrant och säkert. För att passa in hos Nederman är du positiv och engagerad samt har lätt för att samarbeta med kollegor, men kan också ta eget ansvar. Du bör vara snabblärd och ha en god förmåga att anpassa dig till nya arbetsuppgifter. Vidare behöver du vara strukturerad och noggrann men samtidigt effektiv, egenskaper som gör att du levererar arbete av hög kvalitet. Hos Nederman uppskattar dem stark arbetsmoral, att du är pålitlig och punktlig och har en stark vilja att kunna växa i sin yrkesroll. En positiv inställning med förmågan att bidra till en god arbetsmiljö genom samarbete och
tydlig kommunikation är något de värdesätter högt.
Krav för tjänsten är;
• Erfarenhet av lagerarbete och truckkörning
• Truckkort B1-B4
• B-körkort
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift
• Annan huvudsaklig sysselsättning om minst 51% (ex. studier eller annat arbete)
• Kunna starta omgående
Meriterande för tjänsten är;
• Erfarenhet av logistik inom en produktionsverksamhet
• Erfarenhet av Astro WMS (lagerhanteringssystem)
Tjänsten är med start omgående. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, sök därför redan idag!
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
