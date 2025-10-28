Timanställda till LSS, hemtjänst, personlig assistans & äldreboende
Eda kommun , Vård & Stöd / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eda
2025-10-28
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eda kommun , Vård & Stöd i Eda
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare. Publiceringsdatum2025-10-28Om företaget
Vi är en bemanningscentral som arbetar nära verksamheter inom LSS, hemtjänst, personlig assistans och äldreboende. Vi söker nu engagerade och flexibla personer som vill arbeta med människor och kan hoppa in med kort varsel.
Vi erbjuder:
* Timanställning med möjlighet till varierande arbetstider.
* Arbete inom olika delar av vård och omsorg - du får prova olika miljöer.
* Stöd och introduktion av erfarna handledare.
* Möjlighet att påverka ditt schema och vara en viktig del av vår arbetsstyrka.Arbetsuppgifter
* LSS-boenden:
Stöd i vardagliga aktiviteter, personlig omvårdnad, socialt stöd och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
* Hemtjänst:
Hjälp i hemmet med matlagning, städning, personlig omvårdnad och tillsyn.
* Personlig assistans:
Stöd i dagliga rutiner, personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter och transporter.
* Äldreboende:
Omvårdnad, medicinskt stöd vid behov, sociala aktiviteter och tillsyn av boende.Kvalifikationer
VI söker dig som
* Vill göra skillnad för människor i vardagen.
* Är flexibel och kan arbeta kvällar, helger eller vid behov.
* Har erfarenhet inom vård och omsorg (meriterande men inte alltid ett krav).
* Har körkort (för vissa uppdrag) och tillgång till bil är ett plus.
* Är trygg, ansvarstagande och har ett gott bemötande.
ÖVRIGT
Vård och Stöd är ett verksamhetsområde med fokus på att ge trygg och säker vård till våra medborgare. Vi arbetar med äldrevård, korttidsvård, funktionsvariationer, socialpsykiatri och rehabilitering.
Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda vård för våra medborgare i olika skeden av livet. Behoven kan se olika ut beroende på vilken typ av stöd en medborgare behöver, men vårt förhållningssätt är att alla ska ha samma förutsättningar för en trygg och säker vård. Det är viktigt för oss att den som får vård skall känna sig trygg, samt ha möjlighet att påverka och ha inflytande i sin dagliga livsföring.
Vill du bli vår nya kollega och vara med och skapa trygg, säker och jämlik vård för alla?
Vid anställning krävs uppvisande av belastningsregister. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286532". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769) Arbetsplats
Eda kommun , Vård & Stöd Kontakt
Områdeschef Bemanningscentral
Jeanette Widsjön jeanette.widsjon@eda.se 070-2738409 Jobbnummer
9577499