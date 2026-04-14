Timanställda till hemtjänsten i Rimbo | Tiohundra
Vi på hemtjänsten i Rimbo är stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb, där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Vi söker nu en kollega som vill vara en del av vårt arbete med att skapa trygga och tillitsfulla relationer genom individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Vi söker en undersköterska eller ett vårdbiträde som vill arbeta nära människor i behov av vård och omsorg i sina egna hem. Du blir den som bidrar till att skapa trygghet och kontinuitet i deras vardag. Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor för att ge bästa möjliga omsorg. Det krävs ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.
Våra kunder bor i Rimbo med kringområden där vi i huvudsak tar oss till våra brukare med bil, cykel och promenad.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Att ge personlig omvårdnad.
Vara ett stöd vid måltider.
Delta i social samvaro med brukare samt följa med på promenader.
Utföra delegerade uppgifter från sjuksköterska eller rehabpersonal.
Skriva genomförandeplaner utifrån brukarens individuella behov.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Tidigare erfarenhet av liknande arbete med varierande uppgifter.
Grundläggande digital kompetens.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Kunna cykla.
Det är meriterande om du också har:
Utbildning som undersköterska med yrkestitel från Socialstyrelsen.
Erfarenhet och intresse från områden såsom demens, teknik och dokumentation.
B-körkort samt körvana.
För att trivas och lyckas som undersköterska eller vårdbiträde hos oss behöver du vara trygg, självgående, flexibel och stabil för att hantera varierande arbetsuppgifter och förändrade situationer. God samarbetsförmåga är viktigt då du arbetar nära kollegor och andra yrkesgrupper, samt att du har ett stort intresse av att arbeta med människor. Du bör ha lätt för att skapa goda relationer och inge trygghet för både brukare och anhöriga, samt besitta en stark empatisk förmåga för att bemöta människor med respekt och omtanke. Med dessa egenskaper bidrar du till en positiv och meningsfull vardag för dem du stöttar.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Här arbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och chef tätt tillsammans med stor omtanke för varandra och en stark laganda. Nu söker vi dig som vill bidra till och bli en del av vår fina gemenskap och härliga team. Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag!
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.Övrig information
From den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida. Om du har vård- och omsorgsutbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter men ännu inte fått yrkesbeviset kan du istället bli anställd med titeln omvårdnadsassistent.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I denna process kommer vi därmed kontrollera medborgarskap.Vi söker timanställda för arbete vid behov.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Arbetsgivare Tiohundra AB
761 29 NORRTÄLJE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rimbo hemtjänst och hemsjukvård Kontakt
Elin Tornberg 0812327050 Jobbnummer
9853669