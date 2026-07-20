Timanställda till avdelningen för passagerarservice på Luleå Airport!
Swedavia AB / Rese- och trafikjobb / Luleå Visa alla rese- och trafikjobb i Luleå
2026-07-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Luleå
, Umeå
, Kiruna
, Krokom
, Östersund
eller i hela Sverige
Vill du vara en viktig del av resenärernas trygga start på sin resa? Hos oss på Luleå Airport får du ett omväxlande arbete där du bidrar till att skapa trygghet och säkerhet för resenärer.
Vad innebär rollen?
I rollen som flygplatsmedarbetare (Airport Officer) inom avdelningen för passagerarservice erbjuds du en varierad arbetsdag med flera olika ansvarsområden, såsom:
Arbete vid incheckning av resenärer
Att assistera resenärer med särskilda behov för att säkerställa en trygg förflyttning till och från flygplanet
Bemanning av boarding där biljetter kontrolleras
Arbete i informationsdisk där du hjälper resenärer med frågor och ärenden
Stötta inom lokalvård och städning av verksamhetens lokaler
Vi erbjuder en intermittent (timanställning) med varierande arbetstider, från tidig morgon (cirka kl. 04:30) till sen kväll, i vissa fall till kl. 00:30. Helgarbete ingår även.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha möjlighet att ta dig till och från flygplatsen, även under tider då kollektivtrafiken inte går. Tjänsten startar med utbildning vecka 41 på 100% och denna är obligatorisk.
Vem är du? Vi ser att du har:
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av service med fokus på kundbemötande
Möjlighet att ta dig till flygplatsen, även om kollektivtrafiken inte går
Som person ser vi att du är du social och serviceminded med en naturlig förmåga att skapa positiva upplevelser för människor i olika situationer. Du är lyhörd, ödmjuk och möter andra med respekt och värme, samtidigt som du anpassar ditt bemötande efter varje individs behov. Du är dessutom initiativrik och flexibel, tar gärna ansvar och hittar lösningar även i nya eller utmanande situationer.
Vad erbjuder vi dig?
Som timanställd blir du en viktig del av vårt team och får värdefull erfarenhet inom service, kommunikation och samarbete. Du får möjlighet att utvecklas i din roll, bredda din kompetens och arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Swedavia lägger stor vikt vid att vara ett ansvarsfullt företag och en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina medarbetare. Vi har ett antal förmåner som gäller allt från friskvård, kollektivtrafik, pension och försäkringar och olika rabatter. Här kan du läsa om några av våra förmåner vi erbjuder - Förmåner | Om Swedavia
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ulrika Nordgren på ulrika.nordgren@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 12 augusti, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad – läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7508799-2106919". Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Luleå Airport (visa karta
)
972 54 LULEÅ Jobbnummer
10006834