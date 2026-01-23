Timanställda stödassistenter sökes till Grupp- och Servicebostäder inom LSS
2026-01-23
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Hägersten-Älvsjö grupp- och servicebostäder söker nu stödassistenter som vill vara med och bidra till att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för personer med olika behov.
Här får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och omväxlande miljö där du gör en verklig skillnad i människors liv varje dag.
Vi erbjuder
Då flera av våra medarbetare är tjänstlediga för studier eller föräldralediga söker vi nu flera stödassistenter för timvikariat av olika längd och omfattning. Som stödassistent hos oss tillhör du ett team på en eller flera grupp- och servicebostäder. Vi söker dig som både vill arbeta på schema och kan hoppa in vid behov. För att öka sysselsättningsgraden finns det möjlighet att arbeta på flera av våra verksamheter.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med meningsfulla uppgifter där du verkligen gör skillnad i vardagen för våra brukare. Vi erbjuder en god arbetsmiljö med möjlighet till både personlig och professionell utveckling, och du kommer att få stöd från ett erfaret team.
Din roll
Som stödassistent hos oss kommer du att:
• Ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning i deras dagliga liv, både hemma och vid aktiviteter utanför hemmet.
• Stödja individer i sociala sammanhang, fritidsaktiviteter och hjälpa till vid praktiska uppgifter.
• Arbeta för att främja självständighet och delaktighet hos personer i behov av stöd.
• Dokumentera och följa upp individuella behov och utveckling i enlighet med gällande riktlinjer och rutiner.
• Samarbeta med andra yrkesgrupper som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och socialsekreterare för att skapa bästa möjliga stöd.
• Du är en trygg och stabil person.
Din kompetens och erfarenhet
För att passa i denna roll ser vi att du har:
• Omvårdnadsutbildning eller annan relevant utbildning - exempelvis inom vård och omsorg, socialt arbete eller liknande. /eller annan pedagogiskt utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning - exempelvis som stödassistent, boendestödjare eller inom liknande yrken.
• God kommunikativ förmåga - du ska kunna bemöta personer med olika behov på ett respektfullt och tydligt sätt.
• Förmåga att arbeta självständigt och samtidigt samarbeta i ett team.
• Flexibilitet och förmåga att anpassa dig till individens behov och förändringar i arbetet.
• Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift,
• Erfarenhet av dokumentationsarbete i digitala system samt digitala hjälpmedel.
• Erfarenhet av att arbeta med Lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik,
och AKK.
• Har ett tydligt, motiverande och uppmuntrande förhållningssätt
• Har en god grundsyn till människan och kan se till varje enskild individs intresse och förmåga
• Är flexibel
• Är trygg och stabil i din yrkesroll som kan behålla lugnet i utmanande situationer
Vi ser som meriterande:
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom socialt stöd eller rehabilitering.
• Erfarenhet av dokumentation och uppföljning enligt gällande riktlinjer.
Vi kommer att kalla på intervjuer löpande under annonseringsperioden. För att arbeta inom grupp- och servicebostäder behöver du inkomma med giltigt utdrag ur belastningsregistret innan påbörjad anställning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
