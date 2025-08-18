Timanställda steriltekniker sökes till Sterilteknik och logistik
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Solna Visa alla undersköterskejobb i Solna
2025-08-18
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du ha ett viktigt och tekniskt arbete som gör skillnad för vården? Vi söker nu noggranna och engagerade steriltekniker för timanställning hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset!
Du erbjuds
ett lärorikt och varierande arbete tillsammans med erfarna kollegor som stöttar och samarbetar
möjlighet att vara med och påverka samt engagera dig i verksamhetens utveckling
ett team med kollegor som har roligt och vill utvecklas tillsammans
en introduktion som är individuellt anpassad efter dig och dina tidigare erfarenheter.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Sterilteknik och Logistik är en serviceenhet med huvudsakligt uppdrag att tillgodose opererande
verksamheter med steril operationsutrustning. Inom enheten packas och steriliseras instrument till
operationsavdelningar, mottagningar, och vårdavdelningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som steriltekniker hos oss kommer att innefatta:
iordningställande av instrument och instrumentgaller
renhets- och funktionskontroll
viss del logistiskt samarbete med operationsavdelningen och andra kunder
Arbetet är tekniskt inriktat och ställer krav på att du plocka ihop, plocka isär och på andra sätt hantera de instrument vi arbetar med. Arbetet är till viss del fysiskt krävande och innebär en del lyftmoment.
Annonsen avser en timanställning. Arbetstiden är förlagt dag, kväll- och helgtjänstgöring.
Vi söker dig som
har intresse och vilja att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
klarar av att behålla lugn, kontroll och rätt fokus även i mer stressade situationer
har mod att agera efter sin egen övertygelse
är noggrann och mån om att leva upp till mål och kvalitetsstandard
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad steriltekniker
Behärskar svenska i tal och skrift
God datorvana
Meriterande:
Arbetslivserfarenhet som steriltekniker.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/Funktion-Perioperativ-Medicin-och-Intensivvard/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4638". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Funktion Perioperativ medicin och intensivvård, Solna Kontakt
Karam Shaker karam.shaker@regionstockholm.se Jobbnummer
9461808