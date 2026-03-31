Timanställda skötare till rättspsykiatrin Rågården!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om Bemanningsservice
Bemanningsservice är Sahlgrenska Universitetssjukhusets interna resursorganisation. Vårt uppdrag är att bemanna vårdavdelningarna med engagerad och kompetent personal vid akut korttidsfrånvaro såsom sjukdom och vabb. Med hjälp av vårt bokningssystem TimeCare Pool bokas du löpande in på arbetspass utefter din egen tillgänglighet på avdelningar där du introducerats. Som timanställd behöver du kunna arbeta minst fyra pass i månaden för att upprätthålla din kompetens och rutinerna för patientsäker vård.
Om din placering på Rättspsykiatrin Rågården
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beläget i Gunnilse ca 20 minuter med kollektivtrafik från centrala Göteborg. Rättspsykiatrins uppdrag är att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård.
Förutom att bedriva individanpassad psykiatrisk vård har rättspsykiatrin ett uttalat samhällsskyddsuppdrag vilket innebär att vårdupplägget kring patienterna innehåller behandlingsinsatser, stödinsatser och kontrollinsatser med syfte att den enskilde inte ska återfalla i brottslighet. Vård och samhällsskydd i kombination brukar benämnas "det dubbla uppdraget".
Vårdtiden för patienterna inom slutenvården brukar vara i genomsnitt 7 år.
Arbetsbeskrivning
Vår målsättning är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete där vi samarbetar tvärprofessionellt med en långsiktig vårdplan. Våra skötare arbetar alltid i team med omvårdnad och rehabilitering, vi bär alltid larm och har ett nära samarbete över enhetsgränserna. Som skötare har du en motiverande, stöttande och aktiv roll för patientens rättsliga, medicinska och rehabiliterande process.
På vårt Aktivitetshus anordnas en bredd av gruppaktiviteter, allt från fotbollsturneringar och yoga till matlagningskurser och Esport.
Vi arbetar i olika digitala system för dokumentation och samverkan såsom Melior och Elvis.
Förmåner
På Rågården erbjuds medarbetare tillgång till gym och bassäng samt fri parkering. Utbildning i säkerhet och självskydd för en säker patient- och arbetsmiljö.
Vem söker vi?
Du är utbildad undersköterska, gärna med inriktning mot psykiatri.
Du kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift.
Arbetserfarenhet av psykiatrisk omvårdnad/lågaffektivt bemötande.
Vi söker dig som är lugn och trygg i ditt bemötande och har ett genuint intresse för att hjälpa människor med psykiatrisk sjukdom. Du har förmåga att lyssna, sätta gränser och motivera. Du har struktur i ditt arbete och är ansvarstagande. Meriterande är erfarenhet av arbete inom kriminalvården och psykiatrin.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer hålls löpande under ansökningsperioden. Kontroll av misstanke- och belastningsregister ingår i rekryteringsprocessen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Publiceringsdatum 2026-03-31
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
431 35 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndal Kontakt
HR-specialist, Cajsa Odhner 031-3432900
9830944