Timanställda Sjukvårdsbiträden välkomnas till Rättspsykiatrin!
Västra Götalandsregionen / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-10-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beläget i Gunnilse cirka 20 minuter med kollektivtrafik från centrala Göteborg.
Rättspsykiatrins uppdrag är att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård. Verksamheten disponerar Öppen- och Slutenvårdslokaler med förhöjd säkerhetsklassning och vårdar också patienter frihetsberövade enligt annan lagstiftning i samband med att de har behov av akut psykiatrisk specialistvård. Rättspsykiatrin har ett samhällsskyddsansvar där målet för verksamheten är att rehabiliteringen sker på ett tryggt sätt för patient, medarbetare och samhälle. Rättspsykiatrin har således ett dubbelt uppdrag, både samhällsskydd och vård.
Verksamheten har sex Slutenvårdsenheter och förutom detta finns ett Aktivitetshus, en Öppenvårdsmottagning med två mobila team. och ytterligare enheter med viktiga funktioner för verksamheten. Våra enheter arbetar i nära samarbete med forskningsenheten CELAM (Centrum för etik, juridik och mental hälsa).
Vad erbjuder vi dig?
Rättspsykiatrin bedriver och utvecklar specialistvård med fokus på tvärprofessionell vård och rehabilitering. Vår målsättning är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete, där du i samarbete med kollegor av olika professioner bedriver vård, rehabilitering och behandling.
Du erbjuds möjlighet till kontinuerlig fortbildning enligt lokala målsättningar och egna intressen.
Du erbjuds tillgång till verksamhetens rehabiliteringsfaciliteter, såsom gym och bassäng.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård.Dina arbetsuppgifter
Som timanställd vikarie kommer du stötta upp i det dagliga arbetet och arbeta med omvårdnad och samhällsskydd, du ingår i ett team med flera yrkeskategorier. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med en långsiktig vårdplan, där du har en motiverande, stöttande roll för patientens rehabilitering. Dokumentation i patientjournal är också en viktig del av arbetet.
I dina arbetsuppgifter ingår det att tillsammans med dina kollegor upprätthålla en god arbetsmiljö på vårdenheten. Ditt förhållningssätt och dina insatser är av avgörande betydelse för att verksamheten ska präglas av lugn, trivsel, omvårdnad och trygghet.
Du förväntas också kunna delta vid fysisk självskyddsträning kontinuerligt tillsammans med dina kollegor.
Om dig
Vi söker dig med tidigare vårderfarenhet eller med stort intresse för psykisk ohälsa. Det är meriterande om du har erfarenhet av rättspsykiatri och/eller psykiatri. Du är en lugn och trygg person som har ett genuint intresse för människor i utsatta situationer. Du har förmåga att lyssna, sätta gränser och motivera. Du har struktur i ditt arbete och är ansvarstagande.
Vi har ett nära samarbete och arbetar mycket över enhetsgränserna vilket innebär att flexibilitet och samarbetsförmåga är egenskaper vi värdesätter i en anställning hos oss. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6139". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rättspsykiatri, Rehabenhet 8 Kontakt
Vårdenhetschef, Anita Kamia 072-0833955 Jobbnummer
9580589