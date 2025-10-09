Timanställda Sjuksköterskor Till Specialiserad Palliativ Vård (spsv)
2025-10-09
Stockholms Sjukhem värnar om att erbjuda fler patienter en personcentrerad och specialiserad sjukvård. Det kräver ett starkt team med samlad kompetens, erfarna och trygga sjuksköterskor. Vi kan nu erbjuda dig som timanställd sjuksköterska arbete på båda eller en av våra enheter i Bromma respektive Kungsholmen - ange gärna ditt önskemål i din ansökan. Varmt välkommen att söka dig till en av Sveriges största idéburna vårdgivare och ett arbete inom palliativ vård, som enligt vår mening är ett av de finaste jobben som finns.
Vår målgrupp är patienter som är 18år och äldre, som behöver specialiserad vård i livets slutskede, har en komplex sjukdomsbild eller inte svarar på behandling. Det är ofta patienter med cancer, KOL, hjärtsvikt eller olika neurologiska sjukdomar som vårdas hos oss.
Din roll som sjuksköterska
Som sjuksköterska har du alltid nära stöd i dina kollegor och chef men arbetets art bygger på att du ska kunna fatta egna beslut och agera självständigt om situationen kräver. Du blir en viktig del i ett ansvarstagande team som tillsammans levererar högkvalitativ vård och god arbetsmiljö. Vi arbetar i journalsystemet TakeCare.
På Stockholms Sjukhem samverkar den palliativa vården (SPSV) och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Det ger oss möjligheter att vara lyhörda och flexibla för patient och närståendes önskan och behov.
Hos oss får du
- en anpassad introduktion utifrån dina behov
- en positiv och inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
- kompetensutveckling med tillgång till interna och externa utbildningar
- en närvarande, lyhörd och engagerad chef
- ett grymt-roligt och professionellt team!
Är du vår nya kollega?
Krav för tjänsten är att du är legitimerad sjuksköterska, samt har goda kunskaper i svenska tal och skrift. Vi ser gärna att du sedan tidigare har erfarenhet av palliativ vård men vi välkomnar även dig som har arbetat som sjuksköterska men vill prova en ny vårdform. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och vi söker dig som:
- är trygg i din yrkesroll och trivs i den patientnära vården
- kan arbeta självständigt och fatta snabba beslut om situationen kräver
- har ett mjukt och respektfullt bemötande
- har en förmåga att på ett naturligt sätt etablera en god relation till patient och närstående
- är ansvarstagande och värdesätter samarbete
Låter detta som du? Då kommer du att trivas med oss och vi med dig! Varmt välkommen med din ansökan.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en timanställning. Lön och tillträde enligt överenskommelse. Urvalet hanteras löpande.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom palliativ vård, äldreomsorg, rehabilitering, och geriatrik. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Stockholms Sjukhem Jobbnummer
