Timanställda sjuksköterskor till Klingsta, Danderyds kommun
2025-11-10
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
Visa alla jobb hos Danderyds kommun, Klingsta vård- och omsorgsboende i Danderyd
Har du erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom? Har du intresse för att ge individanpassad omvårdnad och skapa meningsfulla stunder för våra boende? Då kan du vara den sjuksköterska vi söker!
Klingsta är ett demensboende med 39 lägenheter, vackert beläget i ett naturområde nära Edsviken och med gångavstånd från Mörby Centrum. Lägenheterna är fördelade på 4 avdelningar. Klingsta vård- och omsorgsboende är omgiven av en vacker inhägnad grönskande trädgård med äppelträd och lugna platser. Vi har gångavstånd till Edsvikens vatten och fina promenadstråk.
Verksamheten kännetecknas av hög kompetens inom de olika yrkeskategorierna. All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där målsättningen är att se varje boende som individ och ta hänsyn till dess fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Vår målsättning är att ge en god individanpassad omvårdnad och stimulans med kompetent personal som tillvaratar intressen och behov.
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta som timanställd hos oss. Du blir en viktig del av vårt team och bidrar med din kompetens, ditt engagemang och din värme. Välkommen in i vår gemenskap!Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
I din roll ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering, dokumentation, rondarbete, planerade och akuta hälso- och sjukvårdsbedömningar. Vi arbetar i olika digitala system som du behöver känna. Vi använder oss av kvalitetssystemen Senior Alert, BPSD registret, Palliativ registret. Du behöver också ha kunskap om Pascal och NPÖ. Som sjuksköterska hos oss kommer demens och andra kognitiva sjukdomar.
Vi arbetar bl.a. med kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret. Vi har digital signering för HSL-insatser och delegeringar genom APPVA. HSL- och SoL-dokumentation utförs i Treserva, där även avvikelser registreras och följs upp. Vi är anslutna till NPÖ.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska.
* Har några års erfarenhet av arbete som sjuksköterska.
* Har erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom.
* Har erfarenhet inom äldreomsorgen.
* Har goda IT- och dokumentationskunskaper.
* Har mycket goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Det är även meriterande om du har:
* arbetat i dokumentationssystemet Treserva
* har någon form av demensutbildning, t.ex. Silviasjuksköterska eller BPSD-administratör.
För att lyckas i rollen behöver du arbeta strukturerat samt vara samarbetsorienterad. Du är stabil och trygg i din roll och har en god förmåga att prioritera din yrkesvardag.
Vi förutsätter att du har ett genuint intresse för äldre och en vilja att hjälpa andra. Arbetet kräver att du känner dig trygg i din yrkesroll, är självständig och kan ta beslut utifrån dina egna bedömningar. Vi är ett sammansvetsat team som stöttar varandra i de olika professionerna för att våra boende ska få den bästa omvårdnaden. Det är viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga, du är anpassningsbar och har ett prestigelöst fokus på verksamhetens gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (HVB-hem) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
