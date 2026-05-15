Timanställda sjuksköterskor till Heldygnsvård barn och unga på SCÄ
2026-05-15
Vi söker timanställda sjuksköterskor - vill du bli en del av vårt team på SCÄ.
Hos oss får du arbeta i en spännande verksamhet inom psykiatrisk specialistvård med somatiska inslag. Vi välkomnar dig som har intresse för både psykiatriska och somatiska tillstånd.
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 300 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Heldygnsvård barn och unga har plats för 12 familjer med en behandlingstid mellan 6-10 veckor.
Familjearbete är en central roll i behandlingen där föräldrarna stärks i sin föräldraroll samt får ökad kunskap om ätstörningen. Föräldrarna är närvarande med sina barn under hela behandlingsperioden. Hos oss arbetar man nära i team med sjuksköterskor, undersköterskor, psykiatriker, dietist och kurator. FBT har en mycket central roll i behandlingen.
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss leder du omvårdnadsarbetet kring våra patienter, vilket innebär att planera och utföra omvårdnadsåtgärder. Den psykiatriska vården har fokus på måltidsstöd, ångesthantering, dagliga samtal. Övriga arbetsuppgifter är bland annat läkemedelsadministration, somatiska undersökningar och delegeringar. Vi vårdar även patienter under LPT och deltagande vid eventuella tvångsåtgärder ingår i arbetsuppgifterna.
Anställningsform och arbetstider:
Intermittent anställning (timanställning)
Skiftarbete med goda arbetstider

Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med tidigare erfarenhet, alternativt stort intresse av arbete inom psykiatrisk vård och/eller vård av patienter med ätstörning. Tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatri och med patienter med ätstörningar är meriterande, samt kunskaper i journalsystemet TakeCare.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som möter patienten med nyfikenhet och omtanke. Du använder samtalet som ett naturligt verktyg i ditt arbete och sätter alltid patientens behov i centrum. Du tar initiativ, sprider arbetsglädje och bidrar till en trygg och positiv miljö, både för patienter och kollegor.
Följ din dröm jobba hos oss på Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation i din ansökan.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
