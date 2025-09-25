Timanställda medarbetare till hemtjänsten i Nykvarn
2025-09-25
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar ungefär 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 800 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?
Vi på kontoret Välfärd och service är stolta över att göra skillnad i det lilla och stora. Korta beslutsvägar, nära till brukare och engagerade medarbetare gör det möjligt för var och en att bli specialist inom just sitt område. Vi utvecklas och förbättras ständigt och tar ansvar genom att ge rätt insats till rätt person i rätt tid.
Nykvarns hemtjänst arbetar utifrån en lokal värdegaranti där vi betonar att vi är i de äldres tjänst. Hemtjänsten i Nykvarn får toppbetyg i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. Vi är ett sammansvetsat gäng som alltid sätter kunden i fokus. Arbetet i hemtjänsten bedrivs dagar, kvällar, natt och helger.
Vi arbetar även efter socialstyrelsens riktlinjer gällande demens där man betonar vikten av samarbete. Vi har ett nära samarbete med hemsjukvård och hemrehabilitering.
Du ska behärska svenska i tal och skrift då vi dokumenterar i Life Care Mobil Omsorg.
Vi närvaroregistrerar våra besök hos våra kunder.
Timanställda medarbetare till hemtjänsten i Nykvarn
Publicering: 2025-09-25
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten och som vill arbeta i hemtjänsten dag, kväll och helger. Vi hjälper ca 200 vårdtagare med stöd i hemmet. Vi svarar på ca 190 trygghetslarm.
I ditt arbete hos oss som undersköterska/vårdbiträde kommer du att arbeta utifrån vad kunder har för beviljade insatser. Det kan vara stöd i omvårdnad, hjälp vid måltider, städ, promenader. Du kommer att dokumentera i journalsystem. Vi arbetar med kontaktmannaskap där kontaktmannen har ett övergripande ansvar för ett antal personer.
Vi ställer höga krav på våra anställdas personliga lämplighet gällande ansvar, flexibilitet och initiativförmåga.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
Sök idag - För dessa tjänster sker intervjuer och tillsättning löpande.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
har körkort för personbil
har erfarenhet av arbete som undersköterska/vårdbiträde inom äldreomsorgen
Meriterande:
erfarenhet av dokumentation i journalsystem
Så ansöker du
Välkommen till en arbetsplats där vi gör skillnad!
