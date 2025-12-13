Timanställda med öga för detaljer och hjärta för service
2025-12-13
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Skara
, Falköping
, Lidköping
, Alingsås
Om jobbet
Vill du ha ett flexibelt jobb där kvalitet, service och omtanke står i fokus?
På Hemtrevligt i Skaraborg AB gör vi mer än att bara städa - vi skapar en känsla av kvalitet och trygghet i varje hem. Nu söker vi timanställda som vill bli en del av vår engagerade och varma arbetsfamilj.
Det här är jobbet för dig som vill göra skillnad - på egna villkor. Perfekt för dig som studerar, jobbar deltid eller är pensionär och vill ha ett meningsfullt extrajobb!
Vad innebär jobbet?
Hos oss jobbar du med flyttstädning och hemstädning - alltid med känsla, noggrannhet och en hög servicenivå. Du får ett flexibelt och varierat arbete där varje uppdrag är unikt.
Timanställning med flexibilitet - Anpassa jobbet efter din vardag.
Utgång från kontor i Skövde, Falköping eller Lidköping - Du väljer vad som passar dig bäst!
Arbete i team - Du är aldrig ensam. Vi hjälper och stöttar varandra.
Endast vardagar, inga kvällar eller helger - För en harmonisk balans i livet.
Rörligt arbete - Perfekt för dig som vill hålla igång kroppen och slippa kontorsstolen.
Är detta du?
Du gillar att ha ordning och reda - och har ett öga för detaljer.
Du möter människor med värme och respekt.
Du uppskattar fysiskt arbete och tycker om att hålla dig aktiv.
Du är pålitlig och ansvarsfull - vi kan räkna med dig.
Du gillar flexibilitet - och uppskattar ett jobb som går att kombinera med resten av livet.
Du vill vara en del av ett gäng där vi har roligt tillsammans och hjälper varandra!
Vad får du hos oss?
Ett meningsfullt extrajobb - Där du varje dag gör skillnad i människors vardag.
Frihet att styra din tid - Perfekt som komplement till studier, deltidsjobb eller som pensionär.
Motion på köpet - Städning är både arbete och vardagsträning.
En trygg och familjär arbetsmiljö - Vi bryr oss om varandra.
Trygga villkor - Kollektivavtal, schyssta löner, försäkringar och goda möjligheter att utvecklas.
Detta passar dig som tidigare arbetat inom t.ex. vård, hotell, restaurang, butik eller service - där tempo, kvalitet och människor står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Via vår hemsida! Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställd". Arbetsgivare Hemtrevligt i Skaraborg AB
(org.nr 559214-2177)
Kåsatorpsvägen 4 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemtrevligt Skövde Jobbnummer
9643091