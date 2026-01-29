Timanställda fritidsledare till Fryshusets fritidsgårdar i Stockholm
2026-01-29
Vill du vara med och skapa trygga, utvecklande och roliga mötesplatser för unga i Stockholm?
Fryshusets fritidsgårdar söker nu engagerade och närvarande fritidsledare på timme - och vi välkomnar särskilt dig som vill vara en viktig vuxen förebild för unga.
Om Fryshuset och våra fritidsgårdar
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas - från kultur och idrott till sociala projekt och trygghetsarbete.
Våra fritidsgårdar runt om i Stockholm erbjuder unga en trygg plats där de kan bygga relationer, utforska sina intressen, delta i aktiviteter och påverka sin vardag. Vi arbetar relationsbaserat, normmedvetet och inkluderande för att stärka ungas delaktighet och välmående.
Om rollen
Som timanställd fritidsledare är du en del av den dagliga verksamheten och möter ungdomar i deras vardag. Du bidrar till att skapa trygga, inspirerande och inkluderande miljöer - oavsett om det handlar om spontanhäng, planerade aktiviteter eller stöd i sociala sammanhang.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
• Arbeta operativt på fritidsgården under eftermiddagar, kvällar och ibland helger
• Planera och genomföra aktiviteter för målgruppen
• Skapa relationer och vara en trygg, positiv och närvarande vuxen
• Arbeta inkluderande och normmedvetet
• Samarbeta med kollegor och andra verksamheter inom Fryshuset
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett stort engagemang för unga och deras utveckling. Du är lyhörd, ansvarstagande och trygg i din roll - och du kan både stötta och inspirera.
Vi ser gärna att du är en vuxen förebild som kan bidra med stabilitet, trygghet och ett gott bemötande.
• Minst 1 års erfarenhet av arbete med ungdomar
Meriterande:
• Fritidsledarutbildning eller annan relevant utbildning (pågående eller avslutad)
• Erfarenhet av att leda grupper eller aktiviteter
• Kunskap om normkritik och inkluderande arbetssätt
• Erfarenhet av att arbeta med unga inom HBTQ+
• Egen passion att dela med dig av (ex. sport, spel, musik, dans, kultur, samhällsfrågor, skapande m.m.)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten i korthet
• Omfattning: Timanställning vid behov, ca 2-3 pass per vecka
• Arbetstid: Eftermiddag/kväll/helg
• Plats: Fryshusets fritidsgårdar i Stockholm
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Kollektivavtal: Tjänsten omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och Kommunal (Skolavtalet)
Vill du vara med och göra skillnad?
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
