Timanställda boendestödjare, Enevadsvägens gruppbostad, Lss, Frösunda Om...

Vi på Frösunda Omsorg söker dig som söker extrajobb som boendestödjare på Enevadvägens gruppbostad, inom Lss. Gruppbostaden ligger i Lövstalöt. Vill du bli en del av vårt team ? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare arbetar du med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Du arbetar för att ge varje kund ett individuellt anpassat stöd som hjälper dem att skapa struktur, rutiner och planering i deras vardag.
Boendeformen gruppbostad beviljas för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, det är därför individernas färdigheter, behov och utveckling som styr våra insatser. Målet är att skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
I arbetsuppgifterna för en boendestödjare förekommer dokumentation. Exempel på arbetsuppgifter:
Vardagssysslor som städning, handling, matlagning, bäddning
Dokumentering och rapportering
Utflykter, promenader, träning och aktiviteter
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och varierar mellan dag, kväll och nattetid med sovande jour, både vardagar och helger. Verksamheten har sovande jour. Vi söker dig som främst kan jobba på kvällar och helger.
OBS för att arbeta på Enevadsvägen så behöver du ha B-körkort
Om Enevadsvägens gruppbostad
På Enevadsvägens gruppbostad inom Lss bor 6 stycken kunder. Verksamheten ligger i Lövstalöt strax utanför Uppsala och har goda kommunikationsförbindelser. Vi har en bil som används vid utflykter, aktiviteter och inköp.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Vi ser gärna att du har utbildning eller pågående utbildning inom vård och omsorg.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS och har omsorgsvana.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.
B-körkort är ett krav
Övrig information
Anställningsform: timanställning vid behov
Omfattning: timanställning
Tillträde: Snarast
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta: Verksamhetschef jenny Hadrati
E-postadress: jenny.hadrati@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), http://www.frosundaomsorg.se Arbetsplats
Frösunda Omsorg Kontakt
Jenny Hadrati Johansson jenny.hadrati@frosunda.se 010-130 33 46 Jobbnummer
9580499