Timanställda Arkivadministratörer till Arkiv och informationsstruktur
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-03-30Beskrivning
Arkiv och informationsstruktur är en stödfunktion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ansvarar för livscykelhanteringen av myndighetens allmänna handlingar.
Enhetens tjänster innefattar bland annat kravställning, arkivering, digitalisering, informationssökning, sekretessprövning, utlämnande av allmänna handlingar och rådgivning.
I Journalgruppen erbjuder vi möjlighet att arbeta med viktiga samhällsfrågor i en utvecklande och stimulerande miljö där du både kommer att arbeta självständigt och tillsammans med härliga kollegor.
Vi stärker nu upp vår arbetsgrupp för att möta ett ökat behov i verksamheten och söker nu engagerade och strukturerade administratörer för timanställning vid behov. Arbetstiden kan under perioder motsvara heltid men planeras löpande utifrån verksamhetens behov.Dina arbetsuppgifter
I arbetet som arkivadministratör kommer du att söka ut, läsa och sekretesspröva journalhandlingar inför utlämnande. Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad, har god datorvana och har en god administrativ förmåga. Du trivs med att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta med andra. Du kan hantera känsliga ärenden på ett professionellt och empatiskt sätt där du visar förståelse för individers olika behov och situationer.
Vidare är du lösningsorienterad och analytisk, vilket gör att du kan sätta dig in i komplexa frågeställningar och hitta rätt väg framåt. Du har en mycket god reflektionsförmåga och har lätt för att hålla fokus.
Då vi är en arkivverksamhet är det viktigt att du har intresse för dokumenthantering, informationssäkerhet och relevanta regelverk. Du är noggrann i ditt arbete och ha ett intresse för att säkerställa att information hanteras korrekt och tillgängliggörs enligt gällande lagstiftning.
Du har gymnasiekompetens, gärna med inriktning mot administration eller samhällsvetenskap.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet vid tillsättning.Kvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i svenska i tal och skrift.
Ett korrekt och tydligt språkbruk.
Goda kunskaper i svenska och engelska
God datorvana och förmåga att navigera flera system samtidigt
Meriterande
Erfarenhet av administrativt arbete, handläggning eller utredning av allmän handling, gärna inom hälso- och sjukvård, myndighet, region eller annan offentlig verksamhet.
God kunskap om lagar och regelverk inom hälso- och sjukvårdsområdet, förvaltningslagen, offentlighetsprincipen.
Erfarenhet av arbete i vårdadministrativa system, till exempel Melior, Obstetrix, Elvis, Barium.
Yrkeshögskoleutbildning som medicinsk sekreterare, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdigÖvrig information
Intervjuer kommer att hållas löpande.
Tjänsten är platsbunden, utan möjlighet till distansarbete.
Anställningen avser timanställning där arbetstiden under perioder kan motsvara heltid men planeras löpande utifrån verksamhetens behov.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Västra Götalandsregionen. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1812". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arkiv och informationsstruktur Kontakt
Enhetschef, Maria Guellil 072-2058952 Jobbnummer
9825840