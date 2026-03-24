Timanställd/vid behov sjuksköterska till Lilla Nygatan Vårdcentral
2026-03-24
Vi söker sjuksköterskor för timanställning/vid behov till Lilla Nygatan Vårdcentral, som är en del av God Hälsa Gruppen i Malmö.
Då vi bedriver flera vårdcentraler inom koncernen kan arbete även komma att utföras på någon av våra övriga enheter utifrån verksamhetens behov.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med telefonrådgivning, drop-in mottagning, triagering av akuta patienter, provtagning samt arbete via vår digitala plattform. Du deltar även i mottagningsarbete i nära samarbete med våra erfarna läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal.
God Hälsa Gruppen driver vårdcentraler i Kirseberg, Hyllie, Nydala, Västra Hamnen samt Malmö City. Våra enheter präglas av ett gott arbetsklimat och stark teamkänsla. Vi värnar om varandra och ser det som en självklarhet att välkomna och introducera nya kollegor på ett bra sätt.
För oss är det viktigt att vården ges på rätt vårdnivå med patienten i fokus, med respekt för individen och ett gott samarbete mellan professionerna. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och låter deras värderingar, Välkomnande, Drivande, Omtanke och respekt leder oss i vårt dagliga arbete.
Kvalifikationer och krav:
Legitimerad sjuksköterska med giltig legitimation.
Erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande.
Goda kunskaper i svenska språket, nivå C1 eller motsvarande, är ett krav för att säkerställa att du kan kommunicera effektivt med både patienter och kollegor.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna patientärenden, samtidigt som du värnar om ett gott samarbete med kollegor.
Vi söker en flexibel och lösningsfokuserad sjuksköterska som är trygg i sin yrkesroll, då arbetet kan innebära snabba omställningar och olika utmaningar i det dagliga arbetet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där känsla, ett gott bemötande och förmågan att skapa trygghet och förtroende hos patienterna är centralt.
Tjänsten avser timanställning/vid behov som sjuksköterska, där du kan arbeta dag-, kvälls- eller helgpass utifrån verksamhetens behov.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser framemot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@nydalavc.se
(org.nr 559026-8909), https://www.vardcentralenlillanygatan.se/
