Timanställd undersköterska/Vårdbiträde sökes till Attendo Hemtjänst Nack...

Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Hemtjänst Ingarö, Gustavbsberg, Nacka, Saltsjö-Boo erbjuder personcentrerad omsorg till våra kunder. Vi arbetar med utgångspunkt från individens behov och önskemål för att säkerställa att våra kunder får ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem.
Beskrivning av tjänsten
Nu söker vi dig som vill arbeta extra som timanställd hos oss.
Som usk/vårdbiträde inom hemtjänsten arbetar du nära våra kunder och hjälper dem i deras vardag. Dina huvudsakliga uppgifter består av omvårdnad, stöd med dagliga rutiner, enklare hushållsarbeten och förflyttningar. Du kommer att möta våra kunder i deras hemmamiljö där de har behov av olika insatser.
Timanställning
Arbetstider under dag/kväll/helg
Tillträdesdatum är omgående
Meriterande om körkort och kan cykla.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull person som brinner för att ge våra kunder den bästa omsorgen med lite guldkant i tillvaron.
Det här kan vi erbjuda dig
Stort utbud av arbetsplatser & yrkesroller
Utbildningar
Utvecklingsmöjligheter
Karriärvägar
Personalförmåner
Trygga anställningsvillkor
Digitala arbetsverktyg
Ambitiöst & strukturerat kvalitetsarbete
Platt organisation med korta beslutsvägar
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal Attendo+.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Marika Palmroth marika.palmroth@attendo.se Jobbnummer
9530940