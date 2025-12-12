Timanställd undersköterska till gynekologavdelning 96C1
Verksamhetsområde kvinnosjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På gynekologavdelning 96C1 får ca 1600 patienter från hela Sjukvårdsregion Mellansverige vård varje år. Vi är mycket stolta över att ha certifierats som europeiskt centrum för avancerad äggstockscancerkirugi och opererar varje år ca 80-100 kvinnor med just ovarialcancer. Vi bedriver även nationell högspecialiserad vård vid viss endomterios där uppdraget inriktar sig på avancerad kirurgi. Via vår akutmottagning kommer patienter i alla åldrar med olika gynekologiska tillstånd för utredning, operation och behandling. Vi har ett nära samarbete med övriga enheter inom verksamhetsområde kvinnosjukvård och vårdar även vissa obstetriska patienter.
Kombinationen av planerad- och akut verksamhet gör att ingen dag är den andra lik och vi lär samt utvecklas ständigt tillsammans. Arbetet inom kvinnosjukvården ställer höga krav på vår medicinska kompetens men även på vår förmåga att vara lyhörda inför de personer vi har framför oss som, liksom vi som arbetar här, alla har olika bakgrund och erfarenheter. Att stötta kvinnor i alla skeenden av livet, finnas där när tillvaron ställs på sin spets och ge den allra bästa vården till våra patienter är något som vi brinner för inom vårt verksamhetsområde.
Ditt uppdrag
På gynekologavdelning 96 C1 kommer du att vårda patienter som utreds och opereras för gynekologisk cancer och andra gynekologiska sjukdomar. Du kommer också att möta patienter som söker akut gynekologisk vård, exempelvis med komplikationer under tidig graviditet eller infektioner samt abortsökande. Som undersköterska arbetar du nära patienten med den basala omvårdnaden. Du arbetar i vårdlag tillsammans med sjuksköterska, kontrollerar vitalparametrar, lägger om sår, övervakar och kontrollerar vätskebalans, arbetar med nutrition och mobilisering samt mycket mer. Nattetid kommer du utöver vårdavdelningen även ansvara för att ta emot, triagera och vårda patienter som söker vår akutmottaging för gynekologi. Du arbetar tillsammans med sjuksköterska och läkare och tar kontroller samt assistera under undersökning.Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel alternativt sjuksköterskestudent efter termin 3 eller läkarstudent efter termin 6. Du har erfarenhet av kirurgisk slutenvård och gärna av gynekologisk vård och akutsjukvård samt erfarenhet av journalsystemet cosmic. Som person är du strukturerad, noggrann och flexibel med en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din kompetens
Du har en väl utvecklad förmåga att skapa dig en helhetssyn av patienten och att genom god kommunikationsförmåga förmedla eventuella förändringar i patientens mående. Vi lägger även stor vikt vid god samarbetsförmåga då det är väsentligt i vårdlaget samt med övriga kollegor.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig timanställning som undersköterska på gynekologavdelning 96C1. Vi ser att du kan vara tillgänglig 1 helg i månaden som planeras på schema och därefter efter verksamhetens behov och dina egna möjligheter. Till sommaren finns möjlighet att gå på ett längre sommarvikariat. Introduktion planeras efter ditt behov och tidigare erfarenhet
Vi har en arbetsplats där vi alla sätter stort värde på samarbete, gemenskap och trivsel. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö där du som medarbetare är en viktig del i att driva och utveckla verksamheten framåt för att erbjuda den bästa vården för våra patienter.
Vill du veta mer?
Kontakta avdelningschef Johanna Gudmundsson, 018-617 11 61
Facklig representant för Kommunal: Anairis Sanchez Gamarra , 018-611 56 81
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
