Timanställd undersköterska/sjuksköterskestudent till Capio Dalen avd 42
2025-12-22
Vill du arbeta i en varm, inkluderande och professionell miljö där din kompetens verkligen gör skillnad? På Capio Geriatrik Dalen får du möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet som sätter både patienten och medarbetaren i fokus.
Om ossHos oss möts du av en stark teamkänsla, korta beslutsvägar och en familjär arbetsmiljö där alla bidrar och blir sedda. Vi är stolta över vår mångkulturella och inkluderande verksamhet med närvarande chefer och ett genuint engagemang för både kvalitet och arbetsglädje.
Capio Geriatrik Dalen bedriver modern geriatrisk vård i välutrustade lokaler med goda kommunikationer. Verksamheten omfattar 164 vårdplatser fördelade på sju avdelningar. Vi arbetar med moderna digitala lösningar som underlättar vardagen, bland annat journalsystemet TakeCare, Frisq samt avancerad medicinteknisk utrustning med automatisk dataöverföring.
Avdelning 42 är en allmängeriatrisk avdelning med 24 vårdplatser, varav åtta enkelrum. Här arbetar vi med geriatrisk utredning, behandling och omvårdnad för patienter med exempelvis infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, KOL och diabetes.
Din rollSom undersköterska hos oss är du en nyckelperson i det dagliga vårdarbetet och arbetar nära patienten i ett engagerat team. Du är med och skapar trygghet, delaktighet och god vårdkvalitet för våra patienter.
Du ingår i ett multiprofessionellt team och samarbetar tätt med läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, logoped, kurator och koordinator-sjuksköterska. Arbetsuppgifterna omfattar omvårdnad, måltidsservering, dokumentation i TakeCare, deltagande i ronder samt delegerade medicintekniska arbetsuppgifter såsom venprovtagning, KAD-hantering, sårvård, NEWS2-kontroller och glukosmätning.
Vi erbjuder dig
Trygga anställningsvillkor genom kollektivavtal och tjänstepension
Friskvårdsbidrag för att främja hälsa och välmående
En inkluderande och stöttande arbetsmiljö där du utvecklas tillsammans med engagerade kollegor
Flexibel timanställning där du själv anger din tillgänglighet
Möjlighet till kompetensutveckling och fördjupning inom geriatrisk vård
Fruktkorg två gånger i veckan
Frukost på tisdagar och fredagar
Vem vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller studerar till sjuksköterska (minst termin 3). Du är ansvarstagande, flexibel och trivs med att arbeta i team. Du är lyhörd för patienternas behov, ser möjligheter i förändring och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat.
Tidigare erfarenhet inom vård eller geriatrik är meriterande men inget krav - vi värdesätter engagemang, vilja att lära och rätt inställning.
Om tjänstenTjänsten är en timanställning där schemaläggning sker utifrån verksamhetens behov i kombination med dina önskemål. Arbetstiderna är förlagda dag och kväll, både vardagar och helger.
Välkommen till ett team där din insats räknas - varje dag.
Skicka in din ansökan redan idag till oss på avdelning 42!
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta enhetschefRabar Ali (rabar.ali@capio.se
)
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
