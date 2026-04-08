Timanställd undersköterska med laboratorieerfarenhet till Capio Viksjö
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08Om företaget
Vill du arbeta på en vårdcentral där gemenskap, utveckling och arbetsglädje står i centrum?
Välkommen till Capio Vårdcentral Viksjö, en modern och trivsam arbetsplats i Viksjö centrum med goda kommunikationer och fri parkering.
Hos oss arbetar engagerade teamspelare där allas kompetens och olikheter bidrar till utveckling. Vi värnar om ett varmt bemötande, arbetsglädje och ömsesidigt stöd mellan kollegor. Under samma tak finns läkarmottagning, sjuksköterske- och distriktssköterskemottagning, astma/KOL, diabetes, hypertoni, äldremottagning, psykolog, fysioterapeut och rehabkoordinator.
Vi samarbetar nära, tänker nytt och har roligt på jobbet och vi hoppas att du vill bli en del av vårt team.
Din roll
Vi söker nu en undersköterska med laboratorieerfarenhet till vårt team.
Tjänsten innefattar provtagning på vårt laboratorium, mottagningsarbete samt arbete i receptionen, där du ofta är den första personen patienten möter.
Du får en varierad arbetsdag med mycket patientkontakt och blir en viktig del i att skapa en trygg och professionell upplevelse för våra patienter. Hos oss får du också möjlighet att vara med och utveckla rutiner och arbetssätt tillsammans med kollegor. Vi är en verksamhet som anpassar oss efter samhällets behov och som vågar tänka nytt.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du får en arbetsplats där du kan trivas, påverka och utvecklas.
Vi kombinerar det bästa av två världar. Närhet och delaktighet genom lokal självstyrning och korta beslutsvägar, samt trygghet och utvecklingsmöjligheter genom en större organisation i ryggen.
Dessutom får du:
Kollektivavtal
Närvarande chef
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet från primärvård och laboratoriearbete och som har examensbevis samt intyg från Socialstyrelsen.
Vi tror att du är:
Trygg i din yrkesroll och har ett patientfokuserat arbetssätt
Noggrann och flexibel med förmåga att anpassa tempo och arbetsmetoder
En lagspelare som gärna tar initiativ
Strukturerad, tydlig och förtroendeingivande
Engagerad och mån om att alltid hålla hög kvalitet
Anställningsvillkor och ansökan
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivare Capio Sverige AB
Viksjöplan 47
175 45 JÄRFÄLLA
