Timanställd undersköterska eller sjuksköterskestudent till Capio Geriatr...

Capio Geriatrik Dalen är beläget i vackra Enskededalen med närhet till tunnelbana vid Blåsut eller buss precis utanför sjukhuset. Sjukhuset erbjuder totalt 160 vårdplatser, fördelade på sju avdelningar med 18-24 vårdplatser per avdelning. I våra välutrustade lokaler med goda kommunikationer bedrivs modern geriatrik med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Vi använder digitala lösningar som journalsystemet TakeCare, dokumentationsstödet Frisq samt PNA- och MTA-utrustning, där överföring sker automatiskt, för att underlätta vårdarbetet. Avdelning 42 är en allmängeriatrisk avdelning med 21-24 vårdplatser, inklusive åtta enkla salar. Vi är specialiserade på geriatrisk utredning, behandling och omvårdnad, med vanliga diagnoser som infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, KOL och diabetes.
Arbetsuppgifter I rollen som timanställd undersköterska eller sjuksköterskestudent är du en viktig del av det dagliga vårdteamet och bidrar till en trygg, säker och personcentrerad vård för äldre patienter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Patientnära omvårdnad och stöd i vardagliga aktiviteter
Delta i teamarbete tillsammans med sjuksköterskor, läkare och paramedicinsk personal
Stödja patientens självständighet och bidra till deras återhämtning
Medicintekniska moment efter delegering enligt nedan samt dokumentation i journalsystem
Venprovtagning
Katetersättning och hantering
Såromläggningar
Kontroll av vitalparametrar (NEWS)
Glukosprovtagning
Vem vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller dig som studerar på sjuksköterskeprogrammet (minst termin 3). Du är ansvarstagande, flexibel och trivs med att arbeta i team. Du ser möjligheter i förändring, är lyhörd för patientens behov och vill bidra till ett gott arbetsklimat. Tidigare erfarenhet av arbete inom vård eller geriatrik är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder dig Kollektivavtal och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Fruktkorg två gånger per vecka
En inkluderande arbetsplats där du får stöd och utvecklas tillsammans med kollegor
Flexibel timanställning - du anger själv när du vill arbeta
Möjlighet till kompetensutveckling inom geriatrisk vård
Om tjänsten
Vi erbjuder en timanställning där schemaläggning sker efter verksamhetens behov och dina önskemål. Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, både vardagar och helger.
Välkommen med din ansökan! Tycker du att detta låter som rätt tjänst för dig? Skicka in din ansökan till oss på avdelning 42! Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Rabar Ali rabar.ali@capio.se +46723768140
9597219