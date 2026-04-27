Timanställd Ultraljudsbarnmorska till Karolinska Huddinge
2026-04-27
Nu söker Fostermedicin, Karolinska universitetssjukhuset en ultraljudsbarnmorska för timanställning. Huvudsaklig placering i Huddinge. Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
Som ultraljudsbarnmorska på Centrum för Fostermedicin erbjuds du ett stimulerande, varierat och utvecklande arbete tillsammans i ett team av undersköterska, barnmorskor och läkare.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av obstetriska ultraljudsundersökningar. Vi eftersträvar variation i arbetet, därför förekommer även arbetsuppgifter såsom telefonrådgivning och remisshantering. I arbetet kan det även förekomma assistans och provtagning vid olika ingrepp. Tillsammans med övriga medarbetare deltar du i utformning, uppdatering och förbättring av rutiner.
Centrum för Fostermedicin Huddinge och Solna utför tillsammans årligen cirka 20 000 ultraljudsundersökningar. Vi har uppdrag för vårdval ultraljud, second opinin från regionens övriga ultraljudsmottagningar, internremittering av patienter från SpecMVC och förlossningen, genetisk vägledning, fosterdiagnostik med invasiv provtagning och NHV-uppdrag inom Fosterterapi och Fostervård.
Här erbjuds du att vara med och utveckla framtidens vård inom fostermedicin. Vi vill lyfta ultraljudsbarnmorskans kompetens och engagemang genom internutbildning. Varje vecka har vi bildvisning med aktuella fall, vi arrangerar kurser i samarbete med SFOG och vi har både läkarkandidater samt ST-läkare som får hospitera med barnmorskorna. Vi har ett flertal pågående studier där barnmorskan är med och rekryterar patienter. Har du själv idéer om hur ultraljudsbarnmorskans roll kan vidareutvecklas så kan du få gehör för detta.
Tjänsten avser en timanställning fr.om 1 juni 2026 t.om 31 december 2026.
Vi söker dig som
tar eget ansvar för ditt arbete. Du gör det som krävs och söker den information som behövs för ett bra slutresultat
är trygg i dig själv. Du kan anpassa dig till vad omgivningen kräver. Du reflekterar kring och strukturerar ditt arbete med bibehållet lugn.
samarbetar för att nå gemensamma mål. Du hjälper kollegor och är prestigelös nog att rycka in där det behövs.
trivs med att arbeta i en miljö där forskning, utveckling är en del av verksamheten och en självklarhet för dig. Kvalifikationer
Legitimerad barnmorska
Erfarenhet inom ultraljudsdiagnostik.
Examinerad inom obstetriskt ultraljud, SFOG, KUB certifierad
Meriterande:
Högskoleutbildning i Obstetriskt ultraljud
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. Här kan du läsa mer om oss.
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Centrum för Fostermedicin Huddinge Kontakt
Christina Thorn Arvidsson christina.thorn-arvidsson@regionstockholm.se 0702007144
Jobbnummer
9877548