timanställd tekniker till enheten för välfärdsteknik | Tiohundra
2025-09-18
Trivs du med ett fritt arbete där bilen tar dig runt vår kommun.
Där teknik och lås är din vardag? Då är vi arbetsplatsen för dig!Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Vi söker nu en tekniker för en timanställning där du får möjlighet att arbeta självständigt och med stor variation i din vardag. Du utgår från bokade besök hos våra omsorgstagare och ansvarar för att installera och hantera olika former av välfärdsteknik som bidrar till ökad trygghet och självständighet i hemmet.
I arbetet ingår installation och service av trygghetslarm, mobila trygghetslarm och digital tillsynsteknik, liksom montering av kommunens upphandlade låstillbehör. Du blir en viktig del i att säkerställa att omsorgstagare kan känna sig trygga, samtidigt som du ger ett professionellt stöd till hemtjänstutförare och anhöriga.
Att skapa goda relationer är en central del av uppdraget. Hos oss ger vi dig en chans att bidra till en viktig samhällsfunktion samtidigt som du utvecklar dina tekniska och sociala färdigheter.
Vi söker nu timvikarier som kan hoppa in vid behov, både med kort varsel samt planerade ledigheter hos ordinarie arbetsgrupp.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
trygghetslarm
mobila trygghetslarm
digital tillsynsteknik
låstillbehör
Om vårt erbjudande:
Hos oss får du kompetenta kollegor med stor kunskap inom arbetet. Nära samarbete med Trygghetsjour. Och en bred kompetens inom välfärdsteknik.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
B-körkort för manuella fordon samt körvana
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Tekniskt lagd
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet från liknande arbete
Du behöver vara flexibel, självständig och noggrann.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
I vår enhet arbetar 3 tekniker, en planeringsledare samt en systemförvaltare.
Trygghetsjouren ingår i samma enhet.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Ersättning
timlön
