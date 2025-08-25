Timanställd sjuksköterska till Sabbatsbergsgeriatriken (dag, kväll, natt)
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Sabbatsbergsgeriatriken är en trivsam akutgeriatrisk klinik mitt i Vasastan, Stockholm.
Vi söker dig som vill jobba extra som timanställd sjuksköterska, med möjlighet att arbeta dag, kväll och natt, både vardagar och helger, inom vår slutenvård.
Vi ligger nära tunnelbana, buss och pendeltåg, vilket gör det enkelt att ta sig till oss. Odenplan och T-centralen når du på bara några minuter.
Klicka gärna här för att se vår korta film om jobbet hos oss!
Erbjudande
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill jobba extra som timanställd, främst kvällar och nätter, både vardagar och helger, inom vår slutenvård.
Våra avdelningar fokuserar på ortopedi, intermedicin, demens, konfusion och MRSA. Här vårdar vi sköra multisjuka äldre med komplexa omvårdnadsbehov. Vi jobbar i tvärprofessionella team och värdesätter arbetsglädje, samarbete, struktur och nytänkande. Hos oss får du använda hela din omvårdnadskompetens för patientens bästa.Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 2 års erfarenhet av somatisk slutenvård
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift (andra språk är meriterande)
Goda IT-kunskaper och vana att dokumentera i TakeCareDina personliga egenskaper
Vi arbetar i team och söker dig som är relationsskapande, nyfiken och lyhörd. Du kommunicerar tydligt och leder omvårdnadsarbetet på ett tryggt sätt, samtidigt som du främjar samarbete och arbetsglädje. Du är säker i din yrkesroll och kan agera handlingskraftigt i komplexa och oväntade situationer. Personliga egenskaper väger tungt hos oss.
Det praktiska
Timanställning med veckoarbetsmått på 40 timmar.
Individuell lönesättning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Inividuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5172". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Sabbatsbergsgeriatriken, Kontakt
Annika Edoff 073-0621325 Jobbnummer
9473824