Timanställd sjuksköterska till Örkelljunga kommun, Kväll-natt och helg
2025-08-19
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Inom kommunal primärvård i Örkelljunga kommun arbetar sjuksköterskor, specialist undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehab-assistent. Vi är en mindre kommun där kontaktvägarna är korta och teamwork utgör den lilla kommunens styrka.
Din roll är att förstärka sjuksköterskegruppen med att täcka huvudsakligen kväll/natt samt helg-pass. Även tjänstgöring dagtid måndag till fredag kan förekomma efter dialog.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Planerade och akuta bedömningar och insatser
* Handledning av omvårdnadspersonal
* Råd och stöd
Arbetstid måndag- torsdag kl 15:15-07:15, med sovande jour kl 01:00-06:00.
Arbetstid fredag - söndag kl 18:15-07:15 med sovande jour kl 01:00- 06:00Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, med erfarenhet inom kommunal primärvård.
Som sjuksköterska kan du arbeta självständigt, kan bedöma hälsotillstånd och vidta relevanta åtgärder, handleda och samverka på ett professionellt och tryggt sätt. Du kan arbeta strukturerat, prioritera och trivas med att ta självständiga beslut.
Dina personliga erfarenheter och vem du är som person väger tungt i urvalet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272720". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga kommun
(org.nr 212000-0878) Kontakt
Biträdande enhetschef HSV/sjuksköterskor
Sofia Roos sofia.roos@orkelljunga.se 0435-55118 Jobbnummer
