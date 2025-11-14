Timanställd sjuksköterska till Lilla Erstagården, Nacka
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2025-11-14
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers i Nacka
, Haninge
, Uppsala
, Österåker
, Gävle
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukhusenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
Den palliativa kliniken består av tre enheter: en specialiserad palliativ vårdavdelning (SPSV) för vuxna, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och Lilla Erstagården - Sveriges enda palliativa slutenvårdsavdelning för barn och unga.
Lilla Erstagården är vackert belägen vid Järla sjö och Nackareservatet. Här vårdar vi barn och ungdomar med livsbegränsande eller livshotande tillstånd, både i tidig palliativ fas och vid livets slut. Vi arbetar barncentrerat och inkluderar familjen i hela vården. Avdelningen har fem vårdplatser.
Verksamheten drivs av Ersta diakoni fram till februari 2027, då driften övergår till Astrid Lindgrens barnsjukhus regi.
Om rollen
Som sjuksköterska arbetar du i team med en sjuksköterska och har det fulla ansvaret för avdelningens patienter. Läkare är jour i beredskap. I arbetet ingår bland annat läkemedelshantering, provtagning och vård av patienter med olika infarter (SVP, CVK, Piccline) samt sonder till gastrostomier, pumpar och andningshjälpmedel.
Du ingår i teamet runt familjen med barnläkare, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor, kurator, fysioterapeut, syskonstödjare, lekterapeut och diakon. Vi har nära samarbete med barnens ordinarie vårdgivare på barnsjukhusen. För att ge stöd till dig och arbetsgruppen erbjuder vi regelbunden reflektion och handledning.
Annonsen avser behovsanställning (det som ofta kallas timanställning).
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för palliativ vård och är trygg i din yrkesroll. Du uppskattar teamarbete men kan också arbeta självständigt. Du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett respektfullt och konstruktivt sätt.
Du delar Erstas värdegrund - att se människan - och våra värdeord: professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
legitimerad sjuksköterska
flerårig erfarenhet av barnsjukvård.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Kontaktperson: Sara Banegas, Verksamhetschef och Tf Enhetschef, sara.banegas@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, http://www.erstadiakoni.se Arbetsplats
Ersta diakoni Kontakt
Sara Banegas sara.banegas@erstadiakoni.se Jobbnummer
9606341