Timanställd sjuksköterska till hemsjukvården i Ljungby kommun
2025-09-03
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Varje medarbetare hos oss gör skillnad för dem som bor och verkar här. Vill du vara med?
Vi är en kommun som sätter trygghet och välmående i fokus. Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid för alla. Samtidigt prioriterar vi ett gott företagsklimat och ser service och bemötande som avgörande faktorer för en hållbar utveckling.
Vår senaste medarbetarenkät visar att 95 % av våra anställda upplever sitt jobb som meningsfullt, 82 % känner att de utvecklas och 83 % skulle rekommendera oss som arbetsgivare. Dessutom anser 96 % att deras chef har tillit till deras arbete. Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Nu söker vi dig som vill arbeta som timavlönad sjuksköterska inom hemsjukvården i Ljungby kommun.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Som sjuksköterska i Ljungby kommuns hemsjukvård har du en varierande utvecklande arbetsdag och får förmånen till personliga möten med patienter i hemmiljö, både i ordinärt och särskilt boende. Du planerar självständigt ditt arbetspass i det team du arbetar. Arbetet innebär vidare att du som sjuksköterska utför avancerad vård i hemmet och arbetsuppgifterna består bland annat av läkemedelshantering, varierande medicintekniska uppgifter, bedömningar och palliativ vård. Handledning till patienter, anhöriga och omsorgspersonal är en stor del av ditt arbete.
Din arbetstid kommer att vara efter behov under dag och kväll. Helgtjänstgöring kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom distriktssköterska eller äldrevård.
Du är en drivande och lösningsfokuserad person som är van vid att prioritera dina arbetsuppgifter. Du har egenskaper som bygger på en verksamhetsanpassad helhetssyn där du bidrar med gott bemötande, kompetens och viljan att utvecklas i team.
Respekt och engagemang, utifrån nytänkande, genomsyrar din personlighet. För dig är det viktigt med samarbete och att kunna bidra till och uppleva arbetsglädje. Du ska ha god datorvana och B körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Betyg och intyg behöver inte bifogas ansökan utan tas med vid en eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera arbete med familj och fritid, därför tillämpar vi flextid i de verksamheter där det tillåter. Vi har möjlighet till semesterväxling, subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Som medarbetare har du gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad vid närliggande träningsanläggning och äventyrsbad, samt möjlighet att delta i andra aktiviteter.
Ljungby kommun erbjuder In- och medflyttarservice. Det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Enligt avtal. Så ansöker du
