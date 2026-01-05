Timanställd sjuksköterska till Aleris Basal hemsjukvård Täby
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Täby Visa alla sjuksköterskejobb i Täby
2026-01-05
Vill du göra verklig skillnad som sjuksköterska?
Är du legitimerad sjuksköterska som vill använda din kompetens där den verkligen behövs? Trivs du i en varierad, flexibel och utvecklande roll? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Hos oss får du kombinera administrativa uppgifter med kliniskt arbete i en verksamhet som värnar om hög kvalitet och trygg vård för våra patienter. Arbetet är upplagt så att du arbetar kliniskt på kvällar och helger, och med administrativa uppgifter på vardagar dagtid.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som timanställd i Aleris Basal hemsjukvård ingår du i vår centrala bemanningspool, som täcker samtliga enheter. Våra kontor finns i Farsta, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Bromma och på Sabbatsbergs sjukhus. Du får därmed en unik chans att arbeta över hela upptagningsområdet och samla bred erfarenhet i olika arbetsmiljöer. Placeringar sker utifrån verksamhetens behov och dina önskemål.
I denna rekrytering söker vi timanställda sjuksköterskor till vårt kontor i Täby på Fogdevägen 4A.
Om Aleris
Aleris är ett av Nordens största privata vårdföretag. Vi arbetar för en trygg, hållbar och tillgänglig vård. Basal hemsjukvård utförs på uppdrag av vårdcentraler - kväll, natt och helg - och våra team utgår från fem geografiska punkter i Stockholm. Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård, som även omfattar ASIH, två palliativa vårdavdelningar, Rehab Station samt Uppsala Närakut.
Din roll
Som sjuksköterska hos oss har du en central och varierad roll där du både arbetar administrativt och kliniskt.
Dagtid ansvarar du bland annat för att:
bedöma inkommande remisser tillsammans med biträdande enhetschef
föra dialog med vårdcentraler
säkerställa att patientinformation är komplett inför besök
hantera verksamhetens telefon innan den lämnas över till callcenter inför kväll/natt
Kvällar och helger arbetar du kliniskt och har då:
ledningsansvar för teamet i samarbete med vårt callcenter
ansvar för att fördela arbetsuppgifter och säkerställa trygg, strukturerad och patientsäker vård
ansvar för rapport och att teamet har rätt förutsättningar och utrustning
ansvar för både planerade och akuta hembesök
dokumentation i journalsystemet TakeCare
Som klinisk ledningssjuksköterska spelar du en viktig roll i att säkerställa att vården följer gällande rutiner och riktlinjer. Du är också delaktig i utvecklingen av våra arbetssätt och processer.
Vi erbjuder
Hos Aleris får du ta del av förmåner som stöttar dig både i arbete och privatliv. Vi arbetar aktivt för att du ska trivas, känna delaktighet och ges möjlighet att utvecklas.
Vi erbjuder bland annat:
Ett omväxlande och stimulerande arbete
En verksamhet som uppmuntrar delaktighet, utveckling och innovation
Ett nära och engagerat ledarskap med korta beslutsvägar
Ett sammansvetsat team med starkt fokus på kvalitet och patientnöjdhet
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet. Du är trygg i din yrkesroll, har god medicinsk kompetens och uppskattar att ta ansvar samt stödja kollegor.
Du har:
legitimation som sjuksköterska
minst två års erfarenhet
B-körkort
god datorvana och erfarenhet av TakeCare
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av hemsjukvård är mycket meriterande.
Som person är du professionell, positiv och kommunikativ. Du sätter alltid patienten i fokus, värdesätter samarbete och bidrar till en god arbetsmiljö.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Vid behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal: FinnsSå ansöker du
Vi hoppas att du är nyfiken på att bli en del av vårt team! Urval sker löpande - välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7002932-1774035". Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Fogdevägen 4A
)
183 64 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aleris Sverige Kontakt
Linda Edvardsen linda.edvardsen@aleris.se 0728578217 Jobbnummer
9669877