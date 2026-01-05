Timanställd sjuksköterska till Aleris Basal hemsjukvård Täby

Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Täby
2026-01-05


Vill du göra verklig skillnad som sjuksköterska?
Är du legitimerad sjuksköterska som vill använda din kompetens där den verkligen behövs? Trivs du i en varierad, flexibel och utvecklande roll? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Hos oss får du kombinera administrativa uppgifter med kliniskt arbete i en verksamhet som värnar om hög kvalitet och trygg vård för våra patienter. Arbetet är upplagt så att du arbetar kliniskt på kvällar och helger, och med administrativa uppgifter på vardagar dagtid.

Publiceringsdatum
2026-01-05

Om tjänsten
Som timanställd i Aleris Basal hemsjukvård ingår du i vår centrala bemanningspool, som täcker samtliga enheter. Våra kontor finns i Farsta, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Bromma och på Sabbatsbergs sjukhus. Du får därmed en unik chans att arbeta över hela upptagningsområdet och samla bred erfarenhet i olika arbetsmiljöer. Placeringar sker utifrån verksamhetens behov och dina önskemål.
I denna rekrytering söker vi timanställda sjuksköterskor till vårt kontor i Täby på Fogdevägen 4A.
Om Aleris
Aleris är ett av Nordens största privata vårdföretag. Vi arbetar för en trygg, hållbar och tillgänglig vård. Basal hemsjukvård utförs på uppdrag av vårdcentraler - kväll, natt och helg - och våra team utgår från fem geografiska punkter i Stockholm. Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård, som även omfattar ASIH, två palliativa vårdavdelningar, Rehab Station samt Uppsala Närakut.
Din roll
Som sjuksköterska hos oss har du en central och varierad roll där du både arbetar administrativt och kliniskt.
Dagtid ansvarar du bland annat för att:

bedöma inkommande remisser tillsammans med biträdande enhetschef

föra dialog med vårdcentraler

säkerställa att patientinformation är komplett inför besök

hantera verksamhetens telefon innan den lämnas över till callcenter inför kväll/natt

Kvällar och helger arbetar du kliniskt och har då:

ledningsansvar för teamet i samarbete med vårt callcenter

ansvar för att fördela arbetsuppgifter och säkerställa trygg, strukturerad och patientsäker vård

ansvar för rapport och att teamet har rätt förutsättningar och utrustning

ansvar för både planerade och akuta hembesök

dokumentation i journalsystemet TakeCare

Som klinisk ledningssjuksköterska spelar du en viktig roll i att säkerställa att vården följer gällande rutiner och riktlinjer. Du är också delaktig i utvecklingen av våra arbetssätt och processer.
Vi erbjuder
Hos Aleris får du ta del av förmåner som stöttar dig både i arbete och privatliv. Vi arbetar aktivt för att du ska trivas, känna delaktighet och ges möjlighet att utvecklas.
Vi erbjuder bland annat:

Ett omväxlande och stimulerande arbete

En verksamhet som uppmuntrar delaktighet, utveckling och innovation

Ett nära och engagerat ledarskap med korta beslutsvägar

Ett sammansvetsat team med starkt fokus på kvalitet och patientnöjdhet

Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet. Du är trygg i din yrkesroll, har god medicinsk kompetens och uppskattar att ta ansvar samt stödja kollegor.
Du har:

legitimation som sjuksköterska

minst två års erfarenhet

B-körkort

god datorvana och erfarenhet av TakeCare

goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Tidigare erfarenhet av hemsjukvård är mycket meriterande.
Som person är du professionell, positiv och kommunikativ. Du sätter alltid patienten i fokus, värdesätter samarbete och bidrar till en god arbetsmiljö.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning

Omfattning: Vid behov

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning

Kollektivavtal: Finns

Så ansöker du
Vi hoppas att du är nyfiken på att bli en del av vårt team! Urval sker löpande - välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7002932-1774035".

Arbetsgivare
Aleris Sjukvård AB (org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Fogdevägen 4A (visa karta)
183 64  TÄBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aleris Sverige

Kontakt
Linda Edvardsen
linda.edvardsen@aleris.se
0728578217

Jobbnummer
9669877

