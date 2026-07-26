Timanställd sjuksköterska/sjuksköterskestudent!
Onelab AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-26
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''Det bästa med min roll är friheten, upptäcka nya platser genom resorna i tjänsten och möjligheten att göra skillnad på riktigt. Vi arbetar förebyggande och hjälper människor att få svar på sådant de kanske länge känt men inte fått bekräftat. Att få göra det tillsammans med ett stöttande, peppande och fantastiskt team gör jobbet ännu bättre!''
Mona Ahang Lindberg, leg. Sjuksköterska på OneLab
Ditt uppdrag hos oss
Som timanställd sjuksköterska hos OneLab blir du en viktig del av den förebyggande vården med fokus på fysiska hälsoundersökningar. Du kommer framför allt att genomföra hälsoundersökningar hos våra kunders medarbetare, både i Stockholm och på resor runtom i Sverige – ibland även i Norden.
Det här är en flexibel roll där du själv kan påverka hur mycket du vill arbeta, och där variationen i uppdragen gör arbetet både utvecklande och givande.
I korthet kommer du att:
Genomföra hälsoundersökningar ute hos våra kunder. Hälsoundersökningarna inkluderar b la:
Kapillärt blodprov, blodtryck, auskultation, saturationsmätning.
Samarbeta med kollegor för planering och logistik kring undersökningarna.
Bidra till vår vision om att skapa hållbar hälsa för människor, företag och samhälle.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska ELLER är sjuksköterskestudent som har läst minst tre terminer.
Har körkort B och möjlighet att resa i tjänsten.
Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
Meriterande:
Språkkunskaper i danska, norska eller finska.
Erfarenhet från akutsjukvård, ASIH eller annan relevant verksamhet.
Tidigare erfarenhet från serviceyrken.
Vårt erbjudande till dig
Flexibel timanställning med möjlighet att kombinera med andra åtaganden.
Ett positivt arbetsklimat med härliga kollegor som stöttar och inspirerar.
Möjligheten att vara del av en spännande resa där vi förändrar företagshälsovården i Sverige.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Utgångspunkt i Stockholm, resor till annan ort förekommer.
Omfattning: Timanställning.
Ersättning: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Varierande dagtid, måndag–fredag (övernattningar kan förekomma).
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8127063-2116505". Arbetsgivare OneLab AB
(org.nr 556970-4264), https://onelab.teamtailor.com
Torsgatan 13 (visa karta
)
111 23 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OneLab Jobbnummer
10011607