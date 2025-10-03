Timanställd sjuksköterska, natt, till Ersta sjukhus palliativa vårdavdel...
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers i Stockholm
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukhusenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
Ersta palliativa klinik är en av landets största enheter för specialiserad palliativ vård med drygt 120 medarbetare. Kliniken omfattar tre delar:
En specialiserad palliativ slutenvårdsavdelning
ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet)
Lilla Erstagården - Sveriges enda hospice för barn och unga
Tillsammans har vi tillgång till hela sjukhusets resurser, som röntgen, laboratorium och medicinska konsulter inom flera specialiteter.
Vår palliativa slutenvårdsavdelning ligger i den nya sjukhusbyggnaden på Folkungagatan och har 21 vårdplatser. Här vårdar vi patienter i livets slutskede med stort omvårdnadsbehov och många medicinsktekniska insatser. Vår verksamhet kännetecknas av hög palliativ kompetens, ett starkt teamarbete och ett genuint engagemang för att ge varje patient största möjliga livskvalitet.
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av ett multiprofessionellt team runt patienten. Du arbetar med att lindra symtom, skapa trygghet och bidra till livskvalitet för patienter och närstående. Rollen är varierad och omfattar både patientnära omvårdnad, medicinsktekniska insatser och stöd till närstående.
Vi samarbetar tätt med Ersta ASIH, och har även präst och diakon knutna till verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och värdesätter teamarbete. Du är lyhörd, samarbetsinriktad och möter både patienter och närstående med empati och respekt.
Din erfarenhet
Legitimerad sjuksköterska
Några års erfarenhet av patientnära omvårdnad, medicinsktekniska insatser och närståendekontakt
Erfarenhet av palliativ vård eller onkologi, alternativt specialistutbildning inom området, är meriterande.
Övrigt om rekryteringen
Tjänsten är en behovsanställning (det som ofta kallas timanställning).
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktperson: Katarina Hellberg, Tf Vårdenhetschef, katarina.hellberg@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, http://www.erstadiakoni.se Arbetsplats
Ersta diakoni Kontakt
Katarina Hellberg katarina.hellberg@erstadiakoni.se Jobbnummer
9540482