Timanställd Sjuksköterska För Nattjänstgöring På Nave, Internmedicin
2025-08-14
Är du en sjuksköterska som letar efter nya utmaningar på en stabil avdelning med erfarna kollegor där du har stor möjlighet att utvecklas? NAVE/Vårdavdelning 17 är en vårdavdelning, som tillhör Internmedicin, där vi utreder och vårdar patienter med neurologiska sjukdomar eller skador.
Avdelningen är indelad i tre olika vårdnivåer med vanliga neurologiska vårdplatser, observationsplatser och NIMA. På OBS och NIMA är såväl vårdnivån som bemanningen högre och fokus ligger på tät övervakning av vitala parametrar och neurologiskt status.
Arbetsbeskrivning
Nu söker vi dig som vill arbeta extra hos oss nattettid. Vilket innebär att driva och utveckla den neurologiska vården på Södersjukhuset så att våra patienter får bästa tänkbara omhändertagande. Vårt breda patientklientel innebär att du har mycket goda möjligheter att lära dig nya moment och utvecklas samtidigt som du får stimulerande omväxling i arbetet.
I ditt arbete som sjuksköterska ingår sedvanliga arbetsuppgifter där din främsta roll är att planera, leda och genomföra omvårdnad i team tillsammans med dina nya kollegor. Vårdsamordnare finns knuten till avdelningen som stöd till dig i utskrivningsprocessen och utöver detta finns våra enhetsledare i tjänst som ett extra stöd under både introduktionen och fortlöpande.Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Vi söker dig som är ödmjuk, har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation och har ett respektfullt bemötande. Du är även intresserad av att bidra med din kunskap och entusiasm, du tar egna initiativ och ser möjligheter till utveckling inom verksamheten. Du förenar självständigt arbete med god förmåga att samarbeta. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kompetenser
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av NIMA-vård, samt av vård på akutsjukhus
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
