Timanställd sjuksköterska/Distriktssköterska sökes till Nacka Forums vc!
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2026-07-14
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Vi söker en sjuksköterska/ distriktssköterska som timanställd till Nacka forums vårdcentral.
Välkommen till oss!
Vill du arbeta nära dina kolleger i ett team där vi gemensamt tar ansvar för varandra och våra patienter? Stämmer det in på dig?
Då kan du vara vår nya medarbetare!
Vår ambition är att erbjuda invånarna god vård, hög tillgänglighet och ett vänligt, kompetent bemötande. Hos oss får du möjlighet att arbeta med patienter i alla åldrar både fysiskt och digifysiskt. Som medarbetare i SLSO har du även vissa förmåner t.ex. fri sjukvård, friskvårdsbidrag, avtalspension, möjlighet till löneväxling samt försäkringar. Delar du vår vision: "Vård när och där du behöver" och våra ledord, "Patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje" så är du varmt välkommen med din ansökan.
Vi finns i centrala Nacka, vid Forums köpcenter. Det finns mycket goda kommunikationsmöjligheter till oss.
Hos oss arbetar läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinsk sekreterare, receptionister, psykologer och en rehab koordinator.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder ett nära ledarskap, en vänlig atmosfär där alltid finns någon att fråga. Vår arbetsdag är varierad och vi som arbetar här har nära till skratt och har god gemenskap.
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession.
Vi erbjuder våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterska på vårdcentral. I primärvården träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer både planerade och akuta besök på mottagning. I arbetet ingår även telefonrådgivning/digifysiska kontakter och hemsjukvård. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet.
Dokumentation sker i Take Care och vi använder oss av telefonsystemet Tele Q. Vi arbetar även i Alltid Öppet/Vårdportalen.Kvalifikationer
Sjuksköterska med bred kompetens eller distriktssköterska. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, erfarenhet av primärvård. Spirometri körkort är meriterande . Förskrivningsrätt är meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Planering och samordning är välbekanta begrepp för dig, du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Egenskaper som är bra att ha i den här tjänsten är lyhördhet, flexibilitet och nytänkande.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt.
Anställningsform:
Timanställning med tillträde efter överenskommelse.
Övrigt information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Forums vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Carin Lindahl carin.lindahl@regionstockholm.se 08-12340462 Jobbnummer
10002642