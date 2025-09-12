Timanställd Scentekniker för ljud, ljus och scen
2025-09-12
Gillar du kultur och vill ge god service till våra invånare? Är du studerande eller söker timanställning? Välkommen att söka som scentekniker för ljud, ljus och scen!
Vårt uppdrag är bland annat att främja allas möjligheter till kultur, oavsett ålder, kön, boende, utbildning, ekonomi och ursprung. Särskilt prioriterat är barn och ungas rätt till kultur. Vi samordnar och samarbetar med föreningsliv och professionellt skapande kultur för programverksamhet i Torshälla, på Eskilstuna teater, Lokomotivet, Konserthallen, Gamla teatern och Fristadstorget.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som scentekniker är du en del av vår scentekniska grupp som verkar främst på Eskilstuna Teaters två scener, Konserthallen vid Stålforsskolan samt Lokomotivet. Vi erbjuder ett mycket varierande arbete där du har möjlighet att jobba på våra inom- och utomhusscener. Under sommarsäsong utvidgas våra scener till Gamla teatern, Rademacherscenen men även parker och torg. Vi som arbetar inom Scener och evenemang har alla, med våra olika kunskaper, som uppdrag att skapa minnesvärda kulturupplevelser för en bred publik men även en god arbetsmiljö för våra medverkande. Hos oss ingår du i ett team.
Särskild kunskap om ljudteknik är meriterande, men alla uppgifter inom scenkonstområdet ingår. I uppdraget ingår allt från att säkerställa trygghetsförebyggande insatser till städning av scen. Som del i vårt team representerar vi Scener och evenemang. Vissa administrativa uppgifter förekommer. Som timanställd har du möjlighet att jobba dag, kväll och helg där den ena dagen inte är den andra lik. Arbetstiderna varierar beroende på årstid och arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Du har flera års dokumenterad erfarenhet som scentekniker och behärskar de vanligt förekommande utrustningarna och verktygen. Flerspråkighet är ett plus. Då du hanterar olika datasystem behöver du ha god IT-vana. Vi ser gärna att du har minst B-körkort.
Dina personliga egenskaper är viktiga. Du är serviceinriktad, positiv och har en god social förmåga. Som person är du trygg i dig själv, självständig, flexibel och lösningsorienterad i ditt arbetssätt.
Är du intresserad? Vi går igenom ansökningarna löpande så vänta inte med din ansökan!
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens scener, kulturskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv.
Förvaltningen har ett förvaltningskontor och tre enheter: område arenor och friluftsliv, område Ung fritid och mötesplatser samt område kultur.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
