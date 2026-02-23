Timanställd Säljare Till Wagner Kalmar Giraffen
2026-02-23
WAGNER är en anrik modekedja som grundades 1946 och är idag en del av Danska PWT Group, som har mer än 140 framgångsrika herrklädesbutiker i Norden.
VI SÖKER DRIVNA SÄLJARE TILL VÅR BUTIK I KALMAR.
Vi vill ge kunden en upplevelse utöver det vanliga! Med fokus på kundservice och kundupplevelse förser vi butiksbesökare med ett brett sortiment för alla åldrar, vi utstrålar vår passion för mode och tar kundkontakten med ett leende.
OM JOBBET:
Om du tycker om att prata med människor och älskar mötet med kunden så är det precis DIG vi letar efter.
Du kommer att få en vardag fylld av försäljning., personlig service och en modebutik fylld med allt en kille vill ha.
Du kommer att få arbeta med goda kollegor, i en härlig miljö, där alla arbetar mot samma mål och stöttar varandra i alla lägen.
OM DIG:
Vi förväntar oss att du som säljare drivs av att skapa resultat genom god kundservice, god produktkännedom och ett utomordentligt socialt samspel. Är engagerad och vill arbete i butik!
Erfarenhet från tidigare arbete i butik eller inom branschen är en fördel men inget krav, vi värdesätter arbetsmoral, engagemang och socialt samspel högt.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Att säkerställa att vi tillhandahåller den bästa kundservicen för våra kunder
Att säkerställa att butiken är tipp-topp och alltid försäljningsklar.
Att hantera de dagliga uppgifterna i butiken i samråd med dina kollegor
Att ta emot, packa upp och fylla på varor.
Städa, optimera och underhålla butiken visuellt utifrån arbetsgivarens riktlinjer.
Förbered och utföra försäljningsaktiviteter i butiken efter uppsatta marknadsplan
Anställningen är på timmar och vid behov (ungefär 5-15h / Vecka). Arbete förekommer främst eftermiddagar, lunch, helger, storhelger etc.
Ansök idag eftersom vi löpande kallar till intervjuer och anställer så snart vi har hittat rätt kandidat.
Start: Omgående alt efter överenskommelse.
Arbetsplats: Giraffen Kalmar
Vi ser fram emot att höra från dig.
(Butiken drivs som franchise av lokala entreprenörer och inte av Wagner själva).www.wagnerfashion.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
