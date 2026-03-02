Timanställd personlig assistent till härlig tjej i Svängsta
För vår kunds räkning i Karlshamns kommun söker vi personliga assistenter som är lyhörd för vår kunds behov och önskemål.
Vi söker assistenter som tillsammans vill bilda ett flexibelt team som går att individanpassad utefter möjlighet och behov. Möjlighet till 100% arbete eller uppdelade procent på flera assistenter, samt timvikarier som kan arbeta vid behov och möjlighet. Vi är även öppna för att tillsätta aktivitetsbaserade tjänster där vardera assistent har varsitt ansvarsområde. Detta kan variera utefter förutsättningar och önskemål. Det kan exempelvis innebära att ansvara för att ta kunden till musikskola, ledsagning vid bad, matlagning, lekland eller att gå på restaurang med kunden.
Eftersom kunden är under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret, skicka med detta vid ansökan. "Arbete med barn med funktionsnedsättning", detta kan du beställa till Kivra/din digitala brevlåda.
Om kunden: Kunden är en tjej som är social, positiv och har en hög aktivitetsnivå med mycket energi. Kunden tycker om att bada, leka på lekplatser, handla, promenera, musik och dans. Kunden är en tjej som söker aktiva assistenter som trivs med att hitta på aktiviteter och ett varierande arbete. Mer information om kunden ges vid intervju.
Vem söker vi? Du behärskar svenska flytande i tal och skrift. Du är en positiv person som trivs med att ta intiativ och ansvar, du har god problemlösningsförmåga. Du är stresstålig och lösningsorienterad i utmanande situationer.
Som personlig assistent behöver du vara uppmärksam, lyhörd och trygg i din roll. Du ska kunna förebygga och hantera riskfyllda situationer och skapa struktur i vardagen. Du har nära till skratt och är beredd att ta egna beslut. Du är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du är duktig på att entusiasmera och tycker det är roligt med utmaningar i arbetet. Katt finns i hemmet. Du som assistent eller vikarie röker eller snusar inte på arbetstid.
Meriterande:
Meriterande om du talar serbiska, kroatiska eller bosniska.
Har körkort
Har erfarenhet av NPF
Erfarenhet av AKK och bildstöd
Arbetat som personlig assistent tidigare
Utbildning inom vård & omsorg
Det kan vara allt från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistansen bedrivs främst i kundens hem men innebär också att följa med på aktiviteter utanför hemmet.
Du arbetar stödjande och motiverande.
Utbildning får du på plats och via Monument Assistans.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa!
