Timanställd personlig assistent till en ung kvinna i Landskrona
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Landskrona
2026-03-04
Ledig tjänst som Personlig Assistent i Landskrona
Vi söker nu en erfaren och engagerad personlig assistent för en ung kvinna i Landskrona med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Som assistent kommer du att stötta henne i vardagen, följa med till daglig verksamhet samt delta i aktiviteter som promenader och hästintresset. Tjänsten är på timmar med möjlighet till föräldravikariat.
Erfarenhet och meriterande
* Du är rökfri.
* Du har inga allergier mot katter eller hästar
* Du innehar B-körkort för manuell bil
* Erfarenhet av lågaffektivt bemötande är meriterande men inte ett krav
* Erfarenhet av utmanade beteende och att avleda är meriterande men inte ett kravPubliceringsdatum2026-03-04Dina personliga egenskaper
Vi letar efter dig som är positiv, initiativtagande och tycker om att engagera dig i aktiviteter. Du behöver vara empatisk, respektfull och kunna anpassa dig efter kundens behov. En förmåga att fatta egna beslut och samarbeta väl är viktigt. Att vara ansvarstagande, rolig och ha lätt för att entusiasmera är egenskaper vi värdesätter.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent innefattar dina arbetsuppgifter individanpassad omvårdnad samt hushållssysslor. Du kommer att stötta och motivera kunden både hemma och vid aktiviteter utanför hemmet. Utbildning ges på plats och via Monument Assistans.
Tjänsten är timanställning. Arbetet kan utföras dagtid, kvällstid och även helger. Arbetstiderna är ca. 06:30-18:30 med viss variation.
Har du tidigare erfarenhet av personlig assistans är det meriterande men inte ett krav för att bli aktuell för rollen. Det viktigaste är att du har rätt inställning och villighet att lära dig.

Om företaget
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa!

Kvalifikationer

Körkortskrav
• B (Personbil)
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Monument Assistans AB (org.nr 559060-1687)
