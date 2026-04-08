Timanställd personlig assistent sökes till liten pojke i Halmstad - Främst
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Halmstad
2026-04-08
Är du en positiv, kreativ och lekfull person som gillar att jobba med barn? Då är du kanske den vi söker.
Vi söker en ny assistent till en fantastisk kille som bor i Söndrum. Han är en glad, charmig och snäll kille som gillar snygga kläder, spela playstation och hålla ordning och reda på gården. Han har CP och behöver därför hjälp av sina assistenter dygnet runt.
Assistenterna är hans armar, ben och röst. Han kommunicerar med ögonstyrningsdator och kroppsspråk på ett tydligt sätt, så du kommer snabbt lära dig förstå vad han vill och tänker på. Som assistent hjälper du även till med träning, mediciner, hygien och olika fritidsaktiviteter. Han gör allt som barn gör, på sitt sätt. Här har du som assistent en viktig roll att hjälpa honom få ut mesta möjliga av varje dag. Han älskar att vara ute och leka, oavsett väder och årstid.
Familjen åker ofta ut på olika dagsutflykter. Några gånger per år åker de även iväg på lite längre resor, tex. skidsemester i fjällen eller till legoland. Då assistenterna åker med på resorna är det ett krav att du har möjlighet att vara hemifrån ca 1 vecka. Kan du åka skidor eller snow board är det ett stort plus.
Då killen har dubbelassistans all vaken tid kommer du att jobba tillsammans med en kollega. Så det är viktigt att du trivs med ett tätt samarbete med dina kollegor. Han har ett härligt gäng som har roligt ihop både på och utanför jobbet.
Vi söker dig som är positiv, har lätt för att anpassa dig till olika sociala situationer och trivs med ett aktivt och varierande arbete där du kommer både ge och få mycket glädje. Du bör inte ha några fysiska svårigheter då det ingår lyft och hjälp med förflyttningar i arbetet. Du måste även kunna avstå rökning och starka dofter inför och under dina arbetspass.
Tjänsten:
Timvikariat - Arbetstiderna är främst förlagda under nattetid (vaken natt) men det kan även förekomma pass under eftermiddagar, kvällar och helg. Längre pass kan förekomma. Vi har ca 2-3 veckors introduktion för att du ska få gott om tid att lära dig arbetet. Du kommer också erbjudas utbildning i tex. AKK/ögonstyrningsdator.
Tillträde omgående.
Har du frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta assistanskoordinator Jennie Scotte på jennie.scotte@handihand.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören
302 45 HALMSTAD
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9842064