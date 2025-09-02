Timanställd packare | Biscuit International Sweden AB (fd Gille-Bagaren) |
Lernia Bemanning AB / Fabriksjobb / Örkelljunga Visa alla fabriksjobb i Örkelljunga
2025-09-02
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Örkelljunga
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Är du sugen på att bli en del av ett härligt team som sprider glädje genom att plocka och packa kakor? Ta chansen att jobba hos vår kund Biscuit International Sweden AB (f.d. Gille) i Örkelljunga/Åsljunga och få dina arbetsdagar fyllda med ett gott skratt och härlig lagkänsla!
Om uppdraget
• Visstidsanställning - deltid
• Placeringsort: Örkelljunga/Åsljunga
• Tillgängliga skift: Dag kl. 06:00-14:35, kväll kl. 14:30-23:05 samt natt 23.00-06.05 Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som packare av kakor kommer du att vara ansvarig för att plocka och packa kakor enligt specifika instruktioner och riktlinjer. Du kommer att säkerställa att rätt antal och sortiment av kakor packas och förbereds för leverans. Det är viktigt att du noggrant följer arbetsprocesser och tar ansvar för att upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i arbetet. Du kommer att samarbeta med dina kollegor och följa företagets riktlinjer för arbetsmiljö och säkerhet.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av packning och plockning vid löpande band, eller tycker att det kan vara kul med en ny utmaning i vardagen. Du har insyn i hygienrutiner och förstår vikten av noggrannhet och kvalitet. Du är effektiv, noggrann och har förmågan att arbeta i högt tempo. Flexibilitet och samarbetsförmåga är också viktiga egenskaper för att trivas i rollen.
Formell kompetens
För att vara aktuell för tjänsten är följande punkter ett krav:
• B-körkort
• En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% i form av t.ex. annat jobb eller studier (notera att vi inte kommer gå vidare med ansökan om det ej finns bifogat intyg gällande studier eller annat jobb)
• Kunna jobba två till tre vardagar i veckan.
• Kunskap i svenska språket för att kunna läsa och förstå instruktioner och säkerhetsföreskrifter Om företaget
Biscuit International Sweden AB (fd Gille) är ett modernt och nytänkande företag med fokus på arbetsmiljö. Vi strävar efter att skapa en professionell och neutral arbetsplats där våra medarbetares välbefinnande är prioriterat. Vår passion för kvalitativa produkter och innovativt tänkande genomsyrar vårt företag.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
Om detta låter som ett jobb för dig så är du varmt välkommen att lämna in din ansökan på vår hemsida. Svara på frågeformuläret nedan och bifoga ditt senaste CV, giltig legitimation och studie-/arbetsintyg.
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9486996