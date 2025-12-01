Timanställd på en loppisbutik i Sollentuna Start omgående
Loppis Poppis är en stor second hand butik på Rotebro Handelsplats. Privata personer kan sälja sina varor hos oss genom att man hyr en plats och prismärker själv (vi sköter försäljningen) eller så att man lämnar in kläder och småprylar till kommissionsförsäljning.
Nu söker vi en timanställd som bor ganska nära oss och som kan jobba flexibelt när det behövs. Du ska kunna jobba under alla våra öppningstider och varierande timmar: några pass är korta, några kan vara långa heldagspass. Timmarna varierar men förmodligen ligger det runt 15-20 timmar i veckan i snitt. Personen vi letar efter ska vara glad, utåtriktad, snabblärd, noggrann och pålitlig. Vi prismärker och säljer mycket damkläder så att bra koll på priser av olika märken, stil och mode är ett stort plus. Vi även säljer mycket olika heminrednings- och även samlarprylar så att noggrannhet vid prismärkning är ett måste. Du ska känna dig bekväm att jobba ensam (vi jobbar både ensam och vissa timmar parvis). Det ska även vara lätt för dig att skapa inlägg på sociala medier (instagram, fb och tiktok). Rekrytering och intervjuar sker rullande och platsen fylls då en bra kandidat har hittats och tjänsten börjar omgående. Obs. Skriv på ämnesfältet Jobb Rotebro. Så ansöker du
