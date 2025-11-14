Timanställd mottagningssköterska sökes till behovsanställning
2025-11-14
Helgjobb som Undersköterska på Gynmottagning - EsterCare
Vi på EsterCare utökar vårt mottagningsarbete och söker nu en undersköterska som vill vara med och bidra till vårt team. Vi erbjuder ett givande arbete där du kommer att utföra sedvanligt mottagningsarbete på vår gynmottagning, både under veckodagar och helger. Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt mottagningsarbete inom gynekologi
Assistera vid undersökningar och behandlingar
Vara en del av vårt team och bidra till ett tryggt och professionellt bemötande av våra patienter
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har erfarenhet från mottagningsarbete, gärna inom gynekologi
Är flexibel och vill arbeta under helger och vid behov
Är ansvarstagande och har ett gott bemötande mot patienter och kollegor
Vad vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta i ett professionellt och utvecklande team
Flexibelt och omväxlande arbete på en nyrenoverad mottagning
En arbetsmiljö med fokus på patientens välbefinnande och ett personligt bemötande
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka din ansökan till oss!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail
E-post: lovisa@estercare.com Arbetsgivare Ester Care AB
(org.nr 559317-9905), https://estercare.com/
Torsplan 18 (visa karta
)
113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Ester Care gynmottagning Kontakt
Bitr verksamhetschef
Ulrika Andreasson ulrika@estercare.com Jobbnummer
9604975