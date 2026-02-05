Timanställd Leg. barnmorska till Barnmorskemottagningen Burlöv!
N & M Medical AB / Sjuksköterskejobb / Burlöv Visa alla sjuksköterskejobb i Burlöv
2026-02-05
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos N & M Medical AB i Burlöv
, Malmö
eller i hela Sverige
Timanställd Leg. till Barnmorskemottagningen Burlöv!
Är du legitimerad barnmorska och söker ett flexibelt extrajobb i en trygg och växande verksamhet? Är du pensionerad barnmorska som vill fortsätta bidra med din värdefulla kompetens?
Nu söker vi en timanställd barnmorska till Burlövs Barnmorskemottagning, som är en del av Vårdcentralen Burlöv.
Vår mottagning startade i november 2025 och vi är glada över att verksamheten är i full gång och växer snabbt. Vi tar emot både gravida och icke-gravida patienter och arbetar med ett brett utbud av barnmorskemottagningsuppdrag.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Vi har idag en mycket erfaren barnmorska som arbetar heltid, men vi behöver nu en timanställd kollega som kan stötta verksamheten vid:
sjukfrånvaro
semesterperioder
ökade patientflöden och behov
Tjänsten passar dig som vill arbeta extra vid sidan av annan anställning eller som söker en flexibel roll i en stabil verksamhet eller är pensionerad barnmorska som vill fortsätta bidra med din värdefulla kompetens.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter på en barnmorskemottagning, såsom:
Graviditetskontroller
Preventivmedelsrådgivning och förskrivning
Gynekologiska undersökningar
Cellprovtagning
Rådgivning inom sexuell och reproduktiv hälsa
Övriga förekommande mottagningsuppgifter
Vi söker dig som
Är legitimerad barnmorska
Är trygg i din yrkesroll och har ett gott bemötande
Är flexibel och kan hoppa in vid behov
Trivs med både självständigt arbete och teamarbete
Meriterande med erfarenhet från barnmorskemottagning inom Region Skåne
Vi erbjuder
Goda arbetsvillkor och konkurrenskraftig ersättning
Möjlighet att introduceras och arbeta nära vår erfarna barnmorska
En trygg arbetsmiljö i vårdcentralens lokaler
Socialt nätverk, kollegialt stöd och erfarenhetsutbyte
En växande mottagning där du verkligen gör skillnad
Barnmorskemottagningen ligger i direkt anslutning till Vårdcentralen Burlöv, mitt i ett stort köpcentrum med goda kommunikationer och ett levande flöde av patienter, vilket skapar både trygghet och goda möjligheter till samverkan.Så ansöker du
Låter detta intressant? Tveka inte att höra av dig!
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: info@vcburlov.se Arbetsgivare N & M Medical AB
(org.nr 559269-1629)
Kronetorpsvägen 2 (visa karta
)
232 37 ARLÖV Arbetsplats
Vårdcentralen Burlöv Jobbnummer
9726511